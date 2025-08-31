Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/niderlandy-2038666863.html
В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине
В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2025
В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине
Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T15:38:00+03:00
2025-08-31T15:38:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее предвыборном манифесте. "Форум за демократию" обещает в своей предвыборной программе прекратить тратить миллиарды на иностранные конфликты. "Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины", - написано в программе, опубликованной на сайте организации. Партия считает, что это поможет Нидерландам сэкономить миллиарды евро, которые можно будет использовать для укрепления собственной безопасности и процветания страны. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html
https://ria.ru/20250826/pomosch-2037672358.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Украина, Герт Вилдерс
В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине

Партия FvD призвала Нидерланды прекратить военную и финансовую помощь Украине

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее предвыборном манифесте.
"Форум за демократию" обещает в своей предвыборной программе прекратить тратить миллиарды на иностранные конфликты.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Вчера, 10:48
"Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины", - написано в программе, опубликованной на сайте организации.
Партия считает, что это поможет Нидерландам сэкономить миллиарды евро, которые можно будет использовать для укрепления собственной безопасности и процветания страны.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе.
Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи
26 августа, 14:58
 
В миреНидерландыУкраинаГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала