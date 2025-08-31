https://ria.ru/20250831/niderlandy-2038666863.html

В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине

В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2025

В Нидерландах правая партия предлагает прекратить военную помощь Украине

Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T15:38:00+03:00

2025-08-31T15:38:00+03:00

2025-08-31T15:38:00+03:00

в мире

нидерланды

украина

герт вилдерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее предвыборном манифесте. "Форум за демократию" обещает в своей предвыборной программе прекратить тратить миллиарды на иностранные конфликты. "Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины", - написано в программе, опубликованной на сайте организации. Партия считает, что это поможет Нидерландам сэкономить миллиарды евро, которые можно будет использовать для укрепления собственной безопасности и процветания страны. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).

https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html

https://ria.ru/20250826/pomosch-2037672358.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс