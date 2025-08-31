Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик группировки Днепр уличил грузинских наемников ВСУ в трусости
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 31.08.2025
Штурмовик группировки Днепр уличил грузинских наемников ВСУ в трусости
Штурмовик группировки Днепр уличил грузинских наемников ВСУ в трусости - РИА Новости, 31.08.2025
Штурмовик группировки Днепр уличил грузинских наемников ВСУ в трусости
Грузинские наемники при встрече с российскими десантниками избегают прямого стрелкового боя и стараются побыстрее убежать, сообщил РИА Новости десантник,... РИА Новости, 31.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Грузинские наемники при встрече с российскими десантниками избегают прямого стрелкового боя и стараются побыстрее убежать, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Гулаха". "Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться", - сказал агентству "Гулаха". Вместе с тем, по словам штурмовка-десантника, наемники почти никогда не сдаются в плен и располагают лучшей, нежели мобилизованные боевики ВСУ, амуницией. "Либо они 200 (погибли - ред.), либо убежали… По крайней мере, опять же, если брать вот этих, которые мобилизованные, да они в лохмотьях, во всем таком, а наемники - да, амуниция у них такая, хорошая. У них и бронежилеты полегче", - обратил внимание военный "Днепра". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Штурмовик группировки Днепр уличил грузинских наемников ВСУ в трусости

Грузинские наемники ВСУ избегают прямого стрелкового боя и стараются убежать

© AP Photo / Frank Augstein Украинские наемники
Украинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Грузинские наемники при встрече с российскими десантниками избегают прямого стрелкового боя и стараются побыстрее убежать, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Гулаха".
"Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться", - сказал агентству "Гулаха".
Вместе с тем, по словам штурмовка-десантника, наемники почти никогда не сдаются в плен и располагают лучшей, нежели мобилизованные боевики ВСУ, амуницией.
"Либо они 200 (погибли - ред.), либо убежали… По крайней мере, опять же, если брать вот этих, которые мобилизованные, да они в лохмотьях, во всем таком, а наемники - да, амуниция у них такая, хорошая. У них и бронежилеты полегче", - обратил внимание военный "Днепра".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
