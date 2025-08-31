Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит
11:00 31.08.2025
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит - РИА Новости, 31.08.2025
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит
Строители ведут монолитные работы в ходе возведения многофункционального комплекса в "Москва-Сити", рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Строители ведут монолитные работы в ходе возведения многофункционального комплекса в "Москва-Сити", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Комплекс будет состоять из двух зданий: Л-образного корпуса А и линейного корпуса Б. Их расположение друг к другу создает общественное пространство во внутреннем дворе. Здесь планируется благоустроить зеленую зону с цветниками, высадить деревья и установить малые архитектурные формы. В каждом корпусе будет 18 наземных этажей. Офисы займут пространства со второго по последний этаж, а на первом разместятся просторные лобби, кафе и магазины", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Общая площадь здания составит примерно 85 тысяч "квадратов". Сейчас строительные работы идут на пятом этаже. Полностью бизнес-центр будет построен в 2027 году, уточнил министр.Объект будет расположен на первой линии Пресненской набережной, недалеко от башен "Город Столиц" и "Империя". Рядом находятся станции метро "Деловой центр" и "Москва-Сити".По проекту в здании запланирована трехуровневая парковка более чем на 860 автомобилей.Строительство ведет девелоперская компания Sezar Group.
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит

Овчинский: в бизнес-центре в "Москва-Сити" проводят монолитные работы

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Строители ведут монолитные работы в ходе возведения многофункционального комплекса в "Москва-Сити", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Комплекс будет состоять из двух зданий: Л-образного корпуса А и линейного корпуса Б. Их расположение друг к другу создает общественное пространство во внутреннем дворе. Здесь планируется благоустроить зеленую зону с цветниками, высадить деревья и установить малые архитектурные формы. В каждом корпусе будет 18 наземных этажей. Офисы займут пространства со второго по последний этаж, а на первом разместятся просторные лобби, кафе и магазины", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Общая площадь здания составит примерно 85 тысяч "квадратов". Сейчас строительные работы идут на пятом этаже. Полностью бизнес-центр будет построен в 2027 году, уточнил министр.
Объект будет расположен на первой линии Пресненской набережной, недалеко от башен "Город Столиц" и "Империя". Рядом находятся станции метро "Деловой центр" и "Москва-Сити".
По проекту в здании запланирована трехуровневая парковка более чем на 860 автомобилей.
Строительство ведет девелоперская компания Sezar Group.
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
