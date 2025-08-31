https://ria.ru/20250831/moskva-2038600641.html

Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит

Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит - РИА Новости, 31.08.2025

Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Строители ведут монолитные работы в ходе возведения многофункционального комплекса в "Москва-Сити", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Комплекс будет состоять из двух зданий: Л-образного корпуса А и линейного корпуса Б. Их расположение друг к другу создает общественное пространство во внутреннем дворе. Здесь планируется благоустроить зеленую зону с цветниками, высадить деревья и установить малые архитектурные формы. В каждом корпусе будет 18 наземных этажей. Офисы займут пространства со второго по последний этаж, а на первом разместятся просторные лобби, кафе и магазины", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Общая площадь здания составит примерно 85 тысяч "квадратов". Сейчас строительные работы идут на пятом этаже. Полностью бизнес-центр будет построен в 2027 году, уточнил министр.Объект будет расположен на первой линии Пресненской набережной, недалеко от башен "Город Столиц" и "Империя". Рядом находятся станции метро "Деловой центр" и "Москва-Сити".По проекту в здании запланирована трехуровневая парковка более чем на 860 автомобилей.Строительство ведет девелоперская компания Sezar Group.

