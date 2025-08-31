https://ria.ru/20250831/moldavija-2038657726.html

В Молдавии задержали участников мирного пикета оппозиции

В Молдавии задержали участников мирного пикета оппозиции - РИА Новости, 31.08.2025

В Молдавии задержали участников мирного пикета оппозиции

Молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T14:30:00+03:00

2025-08-31T14:30:00+03:00

2025-08-31T14:31:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

алексей лунгу

марина таубер

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038652948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a4bebeaab800f1d5dd49107aff1b576.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие по старту избирательной кампании на парламентских выборах, сообщил лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила, что ПДС планировала победно стартовать со своей электоральной кампанией в Оргеевском районе. В село Пересечино приехал министр соцзащиты Алексей Бузу, а также кандидат в депутаты от Оргеева Виктор Матрагуна, но никто, по ее словам, не пришел, лишь сторонники блока "Победа" собрались на пикет. "В Пересечино вышли на мирный протест. Были окружены примерно 50 сотрудниками МВД, Службы информации и безопасности (спецслужба Молдавии - ред.) и других силовых структур. Местные (жители - ред.) стали проявлять себя агрессивно, даже по отношению к женщинам и детям. В том числе и полиция... Вывернули руку, сильно болит правая рука", - заявил Лунгу в своем видеообращении, которое записал находясь в полицейской машине. Политик также прокомментировал запуск избирательной кампании ПДС в Оргеевском районе, назвав его провальным. "На так называемое мероприятие пришло едва ли 20 человек, среди которых - министр социальной защиты и ещё одна дама, которую представили как министра финансов. Я призываю всех наших сторонников, от мала до велика, прийти к Оргеевскому полицейскому участку, чтобы проявить солидарность, единство и, самое главное, провести мирную акцию протеста", - пояснил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html

https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения полиции с участниками мирного пикета в Молдавии Столкновения полиции с участниками мирного пикета в Молдавии. 2025-08-31T14:30 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, алексей лунгу, марина таубер, евгения гуцул