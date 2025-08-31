Рейтинг@Mail.ru
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/merts-2038711118.html
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц - РИА Новости, 31.08.2025
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что немецкие власти спасли НАТО от распада, приняв решение увеличить объем государственных заимствований на оборонные... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T21:29:00+03:00
2025-08-31T21:29:00+03:00
в мире
германия
гаага
россия
фридрих мерц
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что немецкие власти спасли НАТО от распада, приняв решение увеличить объем государственных заимствований на оборонные цели. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования - так называемый долговой тормоз. Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. "По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% (ВВП – ред.) на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF. Политик обосновал противоречащее его предвыборным обещаниям решение о внесении поправки "кардинально" изменившейся ситуацией, но признал существование проблемы с увеличением долгового бремени ФРГ. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
https://ria.ru/20250614/bundestag-2022789812.html
https://ria.ru/20250625/nato-2025238235.html
германия
гаага
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гаага, россия, фридрих мерц, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Германия, Гаага, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц: Германия спасла НАТО от распада, увеличив госзаймы на оборону

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что немецкие власти спасли НАТО от распада, приняв решение увеличить объем государственных заимствований на оборонные цели.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования - так называемый долговой тормоз. Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности
14 июня, 12:18
"По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% (ВВП – ред.) на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF.
Политик обосновал противоречащее его предвыборным обещаниям решение о внесении поправки "кардинально" изменившейся ситуацией, но признал существование проблемы с увеличением долгового бремени ФРГ.
На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Германии рассказали, кому выгодно увеличение оборонных расходов НАТО
25 июня, 04:09
 
В миреГерманияГаагаРоссияФридрих МерцВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала