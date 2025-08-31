Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Мерц: Германия спасла НАТО от распада, увеличив госзаймы на оборону
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что немецкие власти спасли НАТО от распада, приняв решение увеличить объем государственных заимствований на оборонные цели.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования - так называемый долговой тормоз. Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
"По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% (ВВП – ред.) на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF.
Политик обосновал противоречащее его предвыборным обещаниям решение о внесении поправки "кардинально" изменившейся ситуацией, но признал существование проблемы с увеличением долгового бремени ФРГ.
На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.