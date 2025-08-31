https://ria.ru/20250831/luzhniki-2039304185.html

В "Лужниках" создадут уникальную архитектурно-художественную подсветку

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В "Лужниках" создаётся уникальная архитектурно-художественная подсветка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max. "В "Лужниках" создаётся уникальная архитектурно-художественная подсветка. В этом году начали крупный проект - благоустройство территории Олимпийского комплекса "Лужники". Здесь появятся знаковые точки притяжения, особое внимание уделим архитектурно-художественной подсветке нового поколения. Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий - земли, воды, огня и воздуха", - написал Собянин. Он отметил, что фасад Большой спортивной арены за счёт технологии видеомэппинга будет превращаться в мультимедийное "живое" полотно, а достичь максимального эффекта от проекции помогут новая динамическая подсветка и медиакровля, такая подсветка появится и на существующих скульптурах "Земля" и "Вода". Также линейные светильники и прожектора - на создаваемых павильонах центральной площади и декоративные грунтовые прожекторы украсят деревья. Кроме того, частью картины светового представления летом будет фонтан с водной гладью, а зимой - каток. Центральная площадь станет уникальным городским пространством, где будут сочетаться спорт, отдых, искусство и современные технологии.

москва

