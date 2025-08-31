https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038613444.html
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.08.2025
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе переговоров он отметил, что Минск перенимает китайский опыт во...
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе переговоров он отметил, что Минск перенимает китайский опыт во многих направлениях, написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты", - написал "Пул первого", опубликовав совместное фото лидеров Белоруссии и Китая. В ходе встречи Лукашенко отметил развитие Китая. "Сейчас мы учимся у вас по всем направлениям - от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Китая Си Цзиньпином