Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе переговоров он отметил, что Минск перенимает китайский опыт во многих направлениях, написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты", - написал "Пул первого", опубликовав совместное фото лидеров Белоруссии и Китая. В ходе встречи Лукашенко отметил развитие Китая. "Сейчас мы учимся у вас по всем направлениям - от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.

