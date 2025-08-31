https://ria.ru/20250831/losev-2038156385.html

"Поздно чай пить, мне в землю пора". Трагедия Александра Лосева

"Поздно чай пить, мне в землю пора". Трагедия Александра Лосева - РИА Новости, 31.08.2025

"Поздно чай пить, мне в землю пора". Трагедия Александра Лосева

Он был голосом эпохи — тем самым парнем, который пел "Звездочка моя ясная" так, что замирала вся страна. Стадионы, слава, миллионы поклонниц. А в конце —...

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Он был голосом эпохи — тем самым парнем, который пел "Звездочка моя ясная" так, что замирала вся страна. Стадионы, слава, миллионы поклонниц. А в конце — странные последние слова и внезапная смерть в самый обычный день. Что превратило жизнь кумира в трагедию?Мальчик из номенклатурыАлександр Лосев родился 27 мая 1949 года в московской семье высокопоставленного партийца — секретаря столичного горкома КПСС. Казалось бы, идеальные стартовые условия для жизни советского мажора. Но друзья детства вспоминали Сашу как скромного, веселого парня, который ничем не выделялся среди сверстников.Никаких музыкальных школ и консерваторий. Его "академией" стал обычный московский двор, где старшие ребята показали аккорды на дешевой гитаре за шесть рублей. А "университетом" — пластинки "Битлз", которые просачивались из-за железного занавеса.Благодаря идеальному слуху Саша быстро освоил инструмент и радовал компанию задушевным исполнением западных баллад. Но всерьез о музыке не думал — после школы поступил в Московский институт радиотехники, где изредка пел на студенческих вечерах.Рождение легендыСудьбоносная встреча произошла в 1969 году. На одном из институтских концертов Лосева заметил студент МГУ Стас Намин — внук знаменитого Анастаса Микояна. Парни быстро нашли общий язык в любви к рок-музыке и решили создать группу.Название придумали случайно — шли по улице, увидели вывеску магазина "Цветы". "Вот отличное название!" — воскликнул Намин. Так родилась легенда советского рока.Первую пластинку записывали в 1973 году в муках. Намин вспоминал: "В этот день Сашин отец достал ему билет на хоккей СССР — Канада и Саша сказал, что не может прийти на запись. Но запись отложить было невозможно — я запихнул его в студию насильно. Песня не получалась. Он плакал и уходил. Пришлось его подпоить, чтобы записать 52 дубля. Лепили по слову".Никто не ожидал такого оглушительного успеха. Пластинка вышла тиражом семь миллионов экземпляров и была сметена с прилавков мгновенно. "Звездочка" звучала из каждой форточки.Звездность по-советскиНачались золотые годы. В 1974-м вышла вторая пластинка с хитами "Честно говоря" и "Больше жизни". "Цветы" легко брали дворцы спорта и стадионы. В центре внимания — длинноволосый красавец Лосев, чей голос стал визитной карточкой группы.Популярность зашкаливала. Супруга Галина рассказывала, что номер домашнего телефона Саши продавали на Горьковской по 25 рублей. Сотни фанаток звонили круглосуточно, умоляя о встрече."Цветы" — это прежде всего Лосев", — говорил клавишник Владислав Петровский. Саша пел с первого дубля, никогда не фальшивил, обладал потрясающей проникновенностью. Константин Никольский восхищался: "На русском языке никто так не поет до сих пор — так разборчиво и душевно".Но за успех пришлось платить. Два-три концерта в день, сумасшедшая гонка за длинным рублем. В 1975 году разгорелся конфликт с филармонией — музыканты жаловались, что бесконечные гастроли не оставляют времени на творчество.Крутые виражиГруппа раскололась. Намин, Никольский и другие ушли. А в 1976 году в разгар борьбы с "тлетворным влиянием Запада" Министерство культуры вообще запретило "Цветы" как пропаганду хиппи.Лосев, уже семейный человек и отец годовалого сына Коли, получил в 78-м спасительное приглашение в ВИА "Красные маки". Времена были тяжелые — гонения на "патлатых крикунов в джинсах" набирали обороты.В 1980 году старые друзья помирились. Намин предложил вернуться в обновленную "Группу Стаса Намина". Но триумфального возвращения не получилось — Лосев больше не был главной звездой, превратился в одного из многих."Сашку просто взяли и опустили", — горько вспоминал Петровский. За девять лет работы Александр записал всего несколько популярных песен, включая хит 1985 года "Мы желаем счастья вам!".Забытая звездаВ конце 1980-х группа объездила весь мир — первой из советских коллективов сломала железный занавес. Лосев играл с мировыми звездами, купался во всех океанах, увидел свой клип на американском MTV."Но пока мы катались, мир переменился, — объяснял Александр. — Наши почитатели засчитали нам прогулки как прогулы и отомстили очень просто — успели забыть".В 1990 году группа распалась. Кто-то занялся бизнесом для заработка и сольной карьерой для души. Но не Лосев. "Есть люди, которые умеют совмещать бизнес, творчество, семью. А Лосев умел только петь", — говорил Намин.От безысходности звезда советской эстрады устроился в автомобильную мастерскую. Намин разрешил ему выступать под вывеской "Цветов" с ретропрограммой. Верные поклонники находились везде, но это была уже совсем другая жизнь.Удары судьбыЧерная полоса началась в "лихие девяностые". Умерли родители, развалился брак с Галиной. Но главный удар пришелся на сентябрь 1995 года — во сне от остановки сердца умер 18-летний сын Николай. Солист ансамбля Моисеева, обладатель черного пояса по карате, вел здоровый образ жизни.После смерти сына Лосев сильно изменился. Постарел, похудел, замкнулся, начал курить по две пачки в день. Мучили приступы сильного кашля. Чтобы отвлечься от депрессии, он садился в машину и наматывал круги по Москве.Каждый концерт теперь посвящался памяти Коли. Но петь "Звездочку" становилось невыносимо. "Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то что жить на земле..." — лицо певца обливалось потом и слезами.Журналисты спросили, как он пережил трагедию. "Да я ее и не пережил. Скорее она переживет меня", — ответил Александр.Последний концертАлександр обратился к врачам из-за изнуряющего кашля в 2001 году. Злокачественная опухоль в легких. Сложнейшая операция прошла успешно, врачи обещали выздоровление. Выписавшись 3 декабря из больницы, Лосев уже через неделю дал аншлаговый концерт в Подмосковье.В конце января 2004-го — два последних выступления в Израиле. Там он в последний раз спел свои песни, которые любили миллионы.У гражданской жены Светланы был день рождения 1 февраля. Перед приходом гостей Лосев выпил совсем немного алкоголя. Хотя проходил химиотерапию и знал — в его случае это смертельно опасно.Последняя встреча с друзьямиСтаринный приятель Юрий Игнатовский вспоминал тот страшный день: "Саша открыл дверь, мы поздоровались. Я еще не успел расшнуровать ботинки, как раздался грохот. Лосев лежал на полу в ванной".Пока вызывали скорую, Игнатовский делал искусственное дыхание. "Вдруг почудилось, что Саша вздохнул и сразу затих. Позже понял — это был тот самый миг, когда испустил дух".Врачи приехали через 20 минут, сумели запустить сердце. Но через несколько минут оно остановилось окончательно. Ему было всего 54.Накануне, 31 января, Игнатовский виделся с другом. Лосев покашливал, и тот посоветовал пить чай с медом. "Поздно уж чай пить, мне в землю пора", — ответил Александр. Видно, чувствовал.Отпевали в церкви Николы в Хамовниках, похоронили на Введенском кладбище рядом с сыном. Пришли Намин, Малежик, Скляр и многие другие. Во время панихиды кто-то из присутствующих произнес: "Вот у Лосева снова полный аншлаг".

