Военные на востоке Ливии восстанавливают армию - РИА Новости, 31.08.2025
01:39 31.08.2025
Военные на востоке Ливии восстанавливают армию
в мире
ливия
триполи
женева (город)
халифа хафтар
муаммар каддафи
оон
БЕНГАЗИ, 31 авг - РИА Новости. Военные на востоке Ливии занимаются восстановлением ливийской армии и государства в противовес хаосу, заявил РИА Новости глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, генерал-майор Халед аль-Махджуб. Генерал-майор прокомментировал значительные изменения в руководстве Ливийской национальной армии в последнее время, в частности назначение на высшие военные посты сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. "Самое главное, на чем мы сосредоточены, - это восстановление страны, обеспечение безопасности на родине и создание государства. Это основа вооруженных сил. После горького опыта потери армии в Ливии и того, что увидели жители Триполи и других районов страны, когда ситуация перешла под контроль вооруженных группировок, которые творили беззаконие, ливийцы твердо убеждены, что армия - их важнейший предохранительный клапан", - сказал агентству аль-Махджуб, По словам главы управления, в Ливии продолжается борьба за создание вооруженных сил, поэтому необходимо присутствие тех, кто способен взять на себя эту задачу, имеет опыт службы и близок к фельдмаршалу, вследствие чего на высокие должности в армии были назначены сыновья Хафтара, в частности его заместителем командующего стал Саддам Хафтар, а начальником генштаба - генерал-лейтенант Халед Хафтар. "Их присутствие и преемственность являются гарантией от возвращения к хаосу, особенно учитывая, что нынешнее присутствие фельдмаршала с его моральной и материальной поддержкой обеспечивает стабильность в реализации этого подхода", - отметил аль-Махджуб. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
ливия
триполи
женева (город)
2025
в мире, ливия, триполи, женева (город), халифа хафтар, муаммар каддафи, оон
Военные на востоке Ливии восстанавливают армию

БЕНГАЗИ, 31 авг - РИА Новости. Военные на востоке Ливии занимаются восстановлением ливийской армии и государства в противовес хаосу, заявил РИА Новости глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, генерал-майор Халед аль-Махджуб.
Генерал-майор прокомментировал значительные изменения в руководстве Ливийской национальной армии в последнее время, в частности назначение на высшие военные посты сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара.
"Самое главное, на чем мы сосредоточены, - это восстановление страны, обеспечение безопасности на родине и создание государства. Это основа вооруженных сил. После горького опыта потери армии в Ливии и того, что увидели жители Триполи и других районов страны, когда ситуация перешла под контроль вооруженных группировок, которые творили беззаконие, ливийцы твердо убеждены, что армия - их важнейший предохранительный клапан", - сказал агентству аль-Махджуб,
По словам главы управления, в Ливии продолжается борьба за создание вооруженных сил, поэтому необходимо присутствие тех, кто способен взять на себя эту задачу, имеет опыт службы и близок к фельдмаршалу, вследствие чего на высокие должности в армии были назначены сыновья Хафтара, в частности его заместителем командующего стал Саддам Хафтар, а начальником генштаба - генерал-лейтенант Халед Хафтар.
"Их присутствие и преемственность являются гарантией от возвращения к хаосу, особенно учитывая, что нынешнее присутствие фельдмаршала с его моральной и материальной поддержкой обеспечивает стабильность в реализации этого подхода", - отметил аль-Махджуб.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
