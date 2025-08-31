https://ria.ru/20250831/liksutov-2038587927.html

Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке

Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке - РИА Новости, 31.08.2025

Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке

Спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции приборостроения составила 34% от общего объема экспорта в страны этого региона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Так, семь предприятий, представляющих московский регион, стали участниками международной бизнес-миссии в страны Латинской Америки, ее организовал центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром". Серия онлайн-переговоров состоялась с 11 по 29 августа. Представители московских компаний пообщались с партнерами из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынки дружественных государств. В частности, мы отмечаем спрос на товары столичного производства в страны Латинской Америки", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.В частности, заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что по итогам первых шести месяцев 2025 года экспорт изделий отрасли строительной промышленности составил 18% от всех поставок в Латинскую Америку, а доля легкой промышленности в общих поставках составила 5%.Отмечается, что в составе бизнес-миссии участвовали представители различных отраслей. Среди них – производители ветеринарных препаратов, хроматографических комплексов, медицинских и косметических изделий, демонтажных роботов и другие."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G", – подчеркнул глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Как отметил министр, в рамках бизнес-миссии представители столичной промышленности поучаствовали в более чем 100 деловых встречах, которые были организованы командой центра.В пресс-службе столичного ДИПП подчеркнули, что для московских компаний, работающих на экспорт, действуют меры поддержки от государства. Так, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" действует цифровая платформа "Мой экспорт". Через нее столичные промышленники могут получить бесплатную помощь: консультации экспертов, аналитику и поддержку в продвижении на международных маркетплейсах и другие.Ранее Ликсутов заявил, что московские компании нарастили выпуск машин и оборудования. Так, за первые шесть месяцев 2025 года производство увеличилось на 7,9% по сравнению со схожим периодом 2024 года.

