Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 31.08.2025 (обновлено: 12:38 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/liksutov-2038587927.html
Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке
Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке - РИА Новости, 31.08.2025
Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке
Спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:13:00+03:00
2025-08-31T12:38:00+03:00
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038587769_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50611b590b9c34af89f1a75c9dfefb07.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции приборостроения составила 34% от общего объема экспорта в страны этого региона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Так, семь предприятий, представляющих московский регион, стали участниками международной бизнес-миссии в страны Латинской Америки, ее организовал центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром". Серия онлайн-переговоров состоялась с 11 по 29 августа. Представители московских компаний пообщались с партнерами из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынки дружественных государств. В частности, мы отмечаем спрос на товары столичного производства в страны Латинской Америки", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.В частности, заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что по итогам первых шести месяцев 2025 года экспорт изделий отрасли строительной промышленности составил 18% от всех поставок в Латинскую Америку, а доля легкой промышленности в общих поставках составила 5%.Отмечается, что в составе бизнес-миссии участвовали представители различных отраслей. Среди них – производители ветеринарных препаратов, хроматографических комплексов, медицинских и косметических изделий, демонтажных роботов и другие."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G", – подчеркнул глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Как отметил министр, в рамках бизнес-миссии представители столичной промышленности поучаствовали в более чем 100 деловых встречах, которые были организованы командой центра.В пресс-службе столичного ДИПП подчеркнули, что для московских компаний, работающих на экспорт, действуют меры поддержки от государства. Так, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" действует цифровая платформа "Мой экспорт". Через нее столичные промышленники могут получить бесплатную помощь: консультации экспертов, аналитику и поддержку в продвижении на международных маркетплейсах и другие.Ранее Ликсутов заявил, что московские компании нарастили выпуск машин и оборудования. Так, за первые шесть месяцев 2025 года производство увеличилось на 7,9% по сравнению со схожим периодом 2024 года.
https://ria.ru/20250829/liksutov-2038306685.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038587769_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b0fe9db006703a9d91478eb3b6391737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: товары из Москвы пользуются спросом в Латинской Америке

Ликсутов: продукция столичных компаний пользуется спросом в Латинской Америке

© Пресс-служба ДИППРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Пресс-служба ДИПП
Рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции приборостроения составила 34% от общего объема экспорта в страны этого региона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, семь предприятий, представляющих московский регион, стали участниками международной бизнес-миссии в страны Латинской Америки, ее организовал центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром". Серия онлайн-переговоров состоялась с 11 по 29 августа. Представители московских компаний пообщались с партнерами из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынки дружественных государств. В частности, мы отмечаем спрос на товары столичного производства в страны Латинской Америки", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
В частности, заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что по итогам первых шести месяцев 2025 года экспорт изделий отрасли строительной промышленности составил 18% от всех поставок в Латинскую Америку, а доля легкой промышленности в общих поставках составила 5%.
Отмечается, что в составе бизнес-миссии участвовали представители различных отраслей. Среди них – производители ветеринарных препаратов, хроматографических комплексов, медицинских и косметических изделий, демонтажных роботов и другие.
"Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G", – подчеркнул глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Как отметил министр, в рамках бизнес-миссии представители столичной промышленности поучаствовали в более чем 100 деловых встречах, которые были организованы командой центра.
В пресс-службе столичного ДИПП подчеркнули, что для московских компаний, работающих на экспорт, действуют меры поддержки от государства. Так, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" действует цифровая платформа "Мой экспорт". Через нее столичные промышленники могут получить бесплатную помощь: консультации экспертов, аналитику и поддержку в продвижении на международных маркетплейсах и другие.
Ранее Ликсутов заявил, что московские компании нарастили выпуск машин и оборудования. Так, за первые шесть месяцев 2025 года производство увеличилось на 7,9% по сравнению со схожим периодом 2024 года.
Работа компании Бивер Тех - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ликсутов: производство машин и оборудования выросло на 7,9% в Москве
29 августа, 13:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала