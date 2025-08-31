https://ria.ru/20250831/likhoradka-2038635700.html

В Китае выявили более 200 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья

В Китае выявили более 200 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья - РИА Новости, 31.08.2025

В Китае выявили более 200 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья

Китайские эпидемиологи выявили 225 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю, что свидетельствует о тенденции к снижению РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T11:17:00+03:00

2025-08-31T11:17:00+03:00

2025-08-31T11:18:00+03:00

гуандун

фошань

китай

российский союз туриндустрии (рст)

чикунгунья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812445_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fff7428b4a323bf949d61d5c8d58b9c3.jpg

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китайские эпидемиологи выявили 225 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю, что свидетельствует о тенденции к снижению заболеваемости, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун. “С 24 августа по 30 августа в провинции было выявлено 225 новых случаев лихорадки чикунгунья. Тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано”, - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в городе Фошань (119), также случаи заболевания выявлены в Гуанчжоу (49), Шэньчжэне (16) и других городах провинции. Как уточнил главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь, во всех районах провинции продолжают проводиться меры по сдерживанию распространения лихорадки. “В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна, однако в мире остается высокий уровень распространения лихорадки чикунгунья, сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа”, - подчеркнул он. Ранее власти города Фошань начали общегородскую кампанию по борьбе с лихорадкой чикунгунья. В ходе кампании жители Фошаня проводят очистку территории города от стоячей воды и мусора - местах размножения комаров, которые переносят болезнь. В последнее время наблюдается тенденция к снижению случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 случаев заражения, на следующей неделе с 3 по 9 августа этот показатель снизился до 1387, в период с 10 по 16 августа было выявлено 830 заболевших, а с 17 по 23 августа - 336 случаев. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае. Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

https://ria.ru/20250814/zdorove-2035161011.html

https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html

https://ria.ru/20250806/kitay-2033821503.html

гуандун

фошань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гуандун, фошань, китай, российский союз туриндустрии (рст), чикунгунья