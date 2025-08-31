https://ria.ru/20250831/kosmetika-2038632127.html

Названы страны, откуда россияне чаще всего заказывают уходовую косметику

Названы страны, откуда россияне чаще всего заказывают уходовую косметику - РИА Новости, 31.08.2025

Названы страны, откуда россияне чаще всего заказывают уходовую косметику

Германия и Польша в первом полугодии 2025 года вновь возглавили топ стран, откуда россияне заказывают уходовую косметику - причем доля заказов из Германии... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T10:44:00+03:00

2025-08-31T10:44:00+03:00

2025-08-31T10:44:00+03:00

польша

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836639711_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_bac5b1864503325bf72b6a1e32cd0c55.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Германия и Польша в первом полугодии 2025 года вновь возглавили топ стран, откуда россияне заказывают уходовую косметику - причем доля заказов из Германии увеличилась до 57%, говорится в исследовании CDEK.Shopping, данные которого есть в распоряжении РИА Новости. "Неизменной стала тенденция заказывать уходовую косметику из Германии - в прошлом году доля заказов из страны составила 47,30%, а в текущем увеличилась и уже превысила значение в 57,45%. ... Польша - 16,82%", - говорится в исследовании. При этом доля заказов из Польши сократилась на 14,46 п.п. На третьем месте - заказы из США, доля которых осталась практически неизменной - 8,98%. Если в 2024 году на четвертой строчке располагалась Испания с долей в 8,57%, то сейчас это место занял Таиланд - доля заказов оттуда составляет 5,57%. Замыкает топ-5 Италия, ее доля увеличилась на 2,65 п.п., до 4,94%. Согласно данным компании, в первом полугодии количество заказов уходовой косметики из-за рубежа выросло в 1,5 раза в годовом выражении. И более 20% от всех заказов россияне сделали в марте. Аналитики связывают это с сезоном подарков перед 8 марта. "Самыми популярными подкатегориями уходовой косметики стали средства для ухода за лицом и телом - на заказы таких средств пришлась доля 3/4 (2 доли - уход за лицом; 1 доля - уход за телом) от всей категории. Второе место заняли пены для бритья (13,6%), а замкнули тройку лидеров средства для ухода за руками (4,3%)", - рассказали в сервисе.

https://ria.ru/20250707/rossija-2027570992.html

польша

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, германия, сша