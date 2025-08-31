Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи. Архивное фото
Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. h
Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года.
В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК.
В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться.
В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.
В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.
В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Между странами поддерживается устойчивый политический диалог.
В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге.
Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо 12-14 ноября 2012 года.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам визита был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар –Йе – Ойо – Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).
21-24 мая 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня.
17 июня 2023 года государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе миссии африканских миротворцев (ЮАР, Замбия, Сенегал, Коморы, Уганда, Конго, Египет) посетил Санкт-Петербург. Делегацию принял президент России Владимир Путин. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
27 июня 2024 года в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находился в России с официальным визитом. В ходе встречи в узком составе Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.
22-24 октября 2024 года Дени Сассу-Нгессо участвовал в саммите БРИКС в Казани (в формате "аутрич"/"БРИКС плюс").
7 мая 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле президента РК Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая Дени Сассу-Нгессо принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.
На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.
4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо.
8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.
Развиваются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств.
19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции.
Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.
В настоящее время общий объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов. Россия экспортирует пшеницу и нефтепродукты, Конго – в основном фрукты.
По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.
26-28 сентября 2024 года в Москве прошло очередное заседание Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).
В настоящее время между двумя странами активизируется двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в сфере оснащения конголезских правоохранительных органов, в плане подготовки гражданских, военных кадров, в сфере энергетики.
22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составляла 29 647 484 миллиона долларов.
Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли.
В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. Строительство планируется завершить за три года. 28 сентября 2024 года Соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода было подписано. Оно будет действовать в течение 30 лет. 7 июня 2025 года президент России подписал закон о ратификации Соглашения.
В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране.
В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.
В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.
В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года.
В ноябре 2024 года в ходе встречи заместителя министра обороны России Александра Фомина и министра национальной обороны РК Шарля Ришара Монджо стороны подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской сфере. Он направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области морской обороны, подготовку военных кадров и модернизацию военно-морской инфраструктуры РК.
7 мая 2025 года в Москве министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо, который участвовал в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.
В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций.
В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике.
В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями РК в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств.
"Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и т.п.
Развиваются связи в сфере здравоохранения. В 2022 году был подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании, а в 2023 году – Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы.
28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге "на полях" второго саммита Россия – Африка Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения и народонаселения РК подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В феврале 2025 года Россия передала РК мобильную лабораторию индикации и мониторинга инфекционных заболеваний. В настоящее время Россия оказывает срочную медицинскую помощи Республике Конго в связи со вспышкой холеры. В ответ на поступившее от конголезской стороны обращение Роспотребнадзор направил в страну российских специалистов, которые уже приступили к совместным мероприятиям с конголезскими партнерами по купированию очагов холеры.
Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев.
С 2023/2024 учебного года квота для обучения граждан РК в российских вузах составляет 250 мест. Всего высшее образовании в России в настоящий момент получают 750 граждан РК. В 30% конголезских средних школ и Университете им. М. Нгуаби (Браззавиль) преподают русский язык.
Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов.
В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".
С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России.
Россия оказывает республике гуманитарную помощь. В августе 2025 года российские дипломаты приобрели медикаменты, в том числе лекарства для борьбы с малярией, и товары первой необходимости. Их передали жителям коммуны Нгабе департамента Пул Республики Конго.
Развиваются региональные связи. 27 июля 2023 года "на полях" форума Россия - Африка (Санкт-Петербург) было подписано Соглашение об установлении побратимских связей между Нижнем Новгородом и Браззавилем.
