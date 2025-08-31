https://ria.ru/20250831/kongo-2015353268.html

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Межгосударственные отношения России и Республики Конго - РИА Новости, 31.08.2025

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T18:34:00+03:00

2025-08-31T18:34:00+03:00

2025-08-31T18:34:00+03:00

справки

россия

республика конго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955835073_0:239:2715:1766_1920x0_80_0_0_96688c41f44dd72efa64f94e64c6e280.jpg

Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. hСоциалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года.В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК.В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться.В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Между странами поддерживается устойчивый политический диалог.В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге.Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо 12-14 ноября 2012 года.Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам визита был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар –Йе – Ойо – Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).21-24 мая 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня. 17 июня 2023 года государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе миссии африканских миротворцев (ЮАР, Замбия, Сенегал, Коморы, Уганда, Конго, Египет) посетил Санкт-Петербург. Делегацию принял президент России Владимир Путин. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины. 27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.27 июня 2024 года в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находился в России с официальным визитом. В ходе встречи в узком составе Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.22-24 октября 2024 года Дени Сассу-Нгессо участвовал в саммите БРИКС в Казани (в формате "аутрич"/"БРИКС плюс").7 мая 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле президента РК Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая Дени Сассу-Нгессо принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо.8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. Развиваются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств.19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции. Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.В настоящее время общий объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов. Россия экспортирует пшеницу и нефтепродукты, Конго – в основном фрукты.По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.26-28 сентября 2024 года в Москве прошло очередное заседание Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).В настоящее время между двумя странами активизируется двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в сфере оснащения конголезских правоохранительных органов, в плане подготовки гражданских, военных кадров, в сфере энергетики.22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составляла 29 647 484 миллиона долларов.Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли.В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. Строительство планируется завершить за три года. 28 сентября 2024 года Соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода было подписано. Оно будет действовать в течение 30 лет. 7 июня 2025 года президент России подписал закон о ратификации Соглашения. В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране. В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года. В ноябре 2024 года в ходе встречи заместителя министра обороны России Александра Фомина и министра национальной обороны РК Шарля Ришара Монджо стороны подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской сфере. Он направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области морской обороны, подготовку военных кадров и модернизацию военно-морской инфраструктуры РК. 7 мая 2025 года в Москве министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо, который участвовал в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома. В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций.В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике.В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями РК в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств."Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и т.п.Развиваются связи в сфере здравоохранения. В 2022 году был подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании, а в 2023 году – Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы.28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге "на полях" второго саммита Россия – Африка Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения и народонаселения РК подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В феврале 2025 года Россия передала РК мобильную лабораторию индикации и мониторинга инфекционных заболеваний. В настоящее время Россия оказывает срочную медицинскую помощи Республике Конго в связи со вспышкой холеры. В ответ на поступившее от конголезской стороны обращение Роспотребнадзор направил в страну российских специалистов, которые уже приступили к совместным мероприятиям с конголезскими партнерами по купированию очагов холеры.Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев. С 2023/2024 учебного года квота для обучения граждан РК в российских вузах составляет 250 мест. Всего высшее образовании в России в настоящий момент получают 750 граждан РК. В 30% конголезских средних школ и Университете им. М. Нгуаби (Браззавиль) преподают русский язык. Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов.В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России.Россия оказывает республике гуманитарную помощь. В августе 2025 года российские дипломаты приобрели медикаменты, в том числе лекарства для борьбы с малярией, и товары первой необходимости. Их передали жителям коммуны Нгабе департамента Пул Республики Конго.Развиваются региональные связи. 27 июля 2023 года "на полях" форума Россия - Африка (Санкт-Петербург) было подписано Соглашение об установлении побратимских связей между Нижнем Новгородом и Браззавилем. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, республика конго