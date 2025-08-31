https://ria.ru/20250831/koltakova-2038657336.html

Умерла "железная бабушка" Мария Колтакова

Умерла "железная бабушка" Мария Колтакова - РИА Новости, 31.08.2025

Умерла "железная бабушка" Мария Колтакова

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Белгорода Мария Денисовна Колтакова, известная как "железная бабушка", умерла на 104-м году жизни. РИА Новости, 31.08.2025

БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Белгорода Мария Денисовна Колтакова, известная как "железная бабушка", умерла на 104-м году жизни."Умерла, да. Я уже выставил соболезнования от Совета ветеранов областного. <...> Я знаю, что в последнее время она была в больнице. Потом не знаю, выписали или нет", — рассказал РИА Новости зампредседателя Белгородской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Бурик.По его словам, пока нет информации о месте и времени прощания с Марией Колтаковой. Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время создадут комиссию в городском совете или администрации, в которую войдут представители общественных организаций, ветераны и органы власти, где обсудят этот вопрос.Слова соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова — легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от важных событий мирного времени. Она и в самом почтенном возрасте доказывала всем нам, на что способен человек, устремленный к цели. Скорблю вместе с тысячами белгородцев и воронежцев. Низкий поклон Вам и вечная память, дорогая Мария Денисовна", — написал он в Telegram-канале.Мэр Белгорода Валентин Демидов также выразил соболезнования и отметил, что лично знал Марию Денисовну."При встрече она рассказывала о планах — прыгнуть с парашютом в 103 года. К сожалению, им не суждено было сбыться. Ее сила духа и жажда жизни восхищали каждого, кому посчастливилось с ней общаться", — отметил мэр в Telegram-канале.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 14 января поздравил Марию Колтакову с 103-летием. Он отметил, что в 1942 году она добровольцем ушла на фронт и как старшина медицинской службы спасла более 300 солдат. Участница Курской битвы и освобождения Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, Мария Денисовна прошла путь от Воронежа до Праги.Гладков также подчеркнул, что Колтакова — 16-кратный рекордсмен Книги рекордов России, в 99 лет она освоила управление танком и участвовала в экстремальных соревнованиях, включая джип-триал и полеты на реактивном самолете.

