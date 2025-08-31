https://ria.ru/20250831/kolledzh-2038685198.html

В Калужской области открыли первый в России колледж при монастыре

Технический колледж "Логос" при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре открыли в воскресенье в Боровске, который находится в Калужской области, передает... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:38:00+03:00

россия

калужская область

московская область (подмосковье)

владислав шапша

андрей каприн

ольга чепурина

российская академия наук

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/62527/76/625277641_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c72e0fafbad7d0cfcc23d1edd4267121.jpg

БОРОВСК, 31 авг - РИА Новости. Технический колледж "Логос" при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре открыли в воскресенье в Боровске, который находится в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина, губернатор Калужской области Владислав Шапша, митрополит Калужский и Боровский Климент, а также генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Минздрава России Андрей Каприн и заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. "Мы сегодня присутствуем на поистине историческом событии. Впервые за многие десятилетия со времен Советского Союза на территории Калужской области открывается техническое училище. И впервые в стране этот технический колледж открывается под покровительством Русской православной церкви", - сказал Шапша на церемонии. Он подчеркнул, что конкурс на поступление на программы первого курса составил 154 заявки на 90 бюджетных мест. Такие результаты говорят о большом интересе и востребованности училища, считает Шапша. Митрополит Климент перед церемонией открытия благословил и освятил здание колледжа. Он рассказал журналистам, что в учебную программу войдет блок духовно-нравственных предметов, таких как основы православной культуры, православное семьеведение, история родного края, церковная история. "Каждый курс будет иметь духовного руководителя. Это не психолог, это человек, который будет приходить и помогать, беседовать (со студентами - ред.) на разные темы, которые их волнуют… Он будет наставником для каждой группы", - добавил митрополит. В свою очередь Каприн во время открытия подарил коллективу колледжа гравюру с изображением Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Академик РАН отметил, что в России будут открываться и другие колледжи такого формата, и что центр, который он возглавляет, готов принять студентов на практику и предоставить технику для отработки знаний. Технический колледж "Логос" создан Свято-Пафнутьевым Боровским монастырем при участии ведущих научных организаций Калужской области (АО КНИРТИ, НМИЦ радиологии Минздрава России) и при поддержке правительства РФ и Калужской области. Обучение будет проходить по таким направлениям, как "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование", "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", "Радиотехнические информационные системы", "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Кроме основных образовательных программ в колледже будут действовать и программы дополнительного образования по естественнонаучному, техническому, туристско-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям. На базе колледжа также продолжит функционировать и созданный ранее при Боровском монастыре Центр традиций и инноваций "Стратилат". Наблюдательный совет колледжа возглавляет Каприн. В его состав также входят заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, директор медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба филиала ФГБУ "Национальный медицинский радиологический центр" Минздрава России Сергей Иванов, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин и другие.

2025

