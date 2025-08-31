Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/kitay-2038659372.html
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности
Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:37:00+03:00
2025-08-31T14:37:00+03:00
в мире
китай
турция
тяньцзинь
си цзиньпин
реджеп тайип эрдоган
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять политическое взаимодоверие, поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и вызывающих серьезную обеспокоенность друг друга, а также расширять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/shos-2038656945.html
китай
турция
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, турция, тяньцзинь, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Турция, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности

Си Цзиньпин: Китай и Турция должны расширить сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
"Необходимо укреплять политическое взаимодоверие, поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и вызывающих серьезную обеспокоенность друг друга, а также расширять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Вчера, 14:28
 
В миреКитайТурцияТяньцзиньСи ЦзиньпинРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала