https://ria.ru/20250831/kitay-2038659372.html

Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности

Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 31.08.2025

Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности

Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T14:37:00+03:00

2025-08-31T14:37:00+03:00

2025-08-31T14:37:00+03:00

в мире

китай

турция

тяньцзинь

си цзиньпин

реджеп тайип эрдоган

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять политическое взаимодоверие, поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и вызывающих серьезную обеспокоенность друг друга, а также расширять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250831/shos-2038656945.html

китай

турция

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, турция, тяньцзинь, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в китае в 2025 году