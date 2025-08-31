https://ria.ru/20250831/kitay-2038659372.html
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности
Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:37:00+03:00
2025-08-31T14:37:00+03:00
2025-08-31T14:37:00+03:00
в мире
китай
турция
тяньцзинь
си цзиньпин
реджеп тайип эрдоган
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китай и Турция должны расширять сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять политическое взаимодоверие, поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и вызывающих серьезную обеспокоенность друг друга, а также расширять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/shos-2038656945.html
китай
турция
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, турция, тяньцзинь, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Турция, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Си Цзиньпин призвал Турцию к расширению сотрудничества в сфере безопасности
Си Цзиньпин: Китай и Турция должны расширить сотрудничество в сфере безопасности