Рейтинг@Mail.ru
Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/kitaj-2038661603.html
Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Си Цзиньпин
Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Си Цзиньпин
Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:52:00+03:00
2025-08-31T14:52:00+03:00
в мире
китай
вьетнам
си цзиньпин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем. Встреча Си Цзиньпина и Фам Минь Чиня состоялась в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китай готов углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении с Вьетнамом, поддерживать контакты на высоком уровне и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также призвал ведомства и местные органы власти двух стран содействовать достижению более существенных результатов в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом. Китайский лидер также отметил, что КНР и Вьетнам в условиях глобальной нестабильности и вековых изменений должны сохранять уверенность в собственных системах и выбранных путях развития. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250614/briks-2022749293.html
https://ria.ru/20250831/shos-2038656945.html
китай
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, вьетнам, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Вьетнам, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать сотрудничество с Вьетнамом

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.
Встреча Си Цзиньпина и Фам Минь Чиня состоялась в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
14 июня, 05:27
"Китай готов углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении с Вьетнамом, поддерживать контакты на высоком уровне и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также призвал ведомства и местные органы власти двух стран содействовать достижению более существенных результатов в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом.
Китайский лидер также отметил, что КНР и Вьетнам в условиях глобальной нестабильности и вековых изменений должны сохранять уверенность в собственных системах и выбранных путях развития.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Вчера, 14:28
 
В миреКитайВьетнамСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала