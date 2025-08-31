https://ria.ru/20250831/kishinev-2038716143.html

В Кишиневе задержали десятки молодых людей

В Кишиневе задержали десятки молодых людей - РИА Новости, 31.08.2025

В Кишиневе задержали десятки молодых людей

Представитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Юрий Витнянский заявил, что в субботу в разных районах Кишинева были задержаны десятки молодых людей,... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:03:00+03:00

2025-08-31T23:03:00+03:00

2025-08-31T23:03:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

румыния

никушор дан

майя санду

алексей лунгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Представитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Юрий Витнянский заявил, что в субботу в разных районах Кишинева были задержаны десятки молодых людей, которым полиция выписала штрафы без предоставления оснований и доказательств. В воскресенье с визитом в Кишинев прибыл президент Румынии Никушор Дан. Вместе с президентом Молдавии Майей Санду он принял участие в национальном диктанте на главной площади страны по случаю праздника "Наш язык". Жители Кишинева вышли с плакатами: "Мы не провинция Румынии, мы — Республика Молдова!", "Народу нужен не диктант и не диктат, а достойная жизнь!". "Сегодня Кишинев превратился в зону полицейского произвола. В день приезда президента Румынии власть решила показать "порядок" — но на деле мы увидели беспредел. Инспектораты Центр, Ботаника и Рышкановка (районы города Кишинева – ред.) были переполнены молодыми людьми. Десятки задержанных, сотни протоколов, выписанных без доказательств, без оснований, без закона. Людей хватали на улицах — кто-то шел выразить протест, кто-то просто вышел в парк за чашкой кофе", - написал Витнянский в своем Telegram-канале. По его словам, нарушены все нормы закона. "На вопрос почему не была соблюдена процедура, полиция не смогла ответить. И это еще раз доказывает: сегодня справедливость в нашей стране растоптана… Каждый незаконный протокол будет оспорен", - отметил он. В воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие по старту избирательной кампании на парламентских выборах, которые должны состояться 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250427/moldavija-2013665945.html

https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037642974.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037975714.html

кишинев

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, румыния, никушор дан, майя санду, алексей лунгу