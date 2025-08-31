Рейтинг@Mail.ru
Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/kirienko-2038643705.html
Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству
Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству - РИА Новости, 31.08.2025
Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:32:00+03:00
2025-08-31T12:32:00+03:00
россия
сергей кириенко
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Начальник управления пока не определен, рассказал Песков. "Продолжается совершенствование работы администрации президента", – отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента России. В соответствии с документом, президент образовал управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, а также упразднил два управления - по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами.
https://ria.ru/20250822/putin-2037080572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству

"Ведомости": Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на сессии "Сила в людях" форума "Малая родина - сила России"
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на сессии Сила в людях форума Малая родина - сила России - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на сессии "Сила в людях" форума "Малая родина - сила России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Начальник управления пока не определен, рассказал Песков.
"Продолжается совершенствование работы администрации президента", – отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента России. В соответствии с документом, президент образовал управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, а также упразднил два управления - по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли
22 августа, 22:19
 
РоссияСергей КириенкоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала