https://ria.ru/20250831/kirienko-2038643705.html

Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству

2025-08-31T12:32:00+03:00

россия

сергей кириенко

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Начальник управления пока не определен, рассказал Песков. "Продолжается совершенствование работы администрации президента", – отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента России. В соответствии с документом, президент образовал управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, а также упразднил два управления - по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами.

россия

