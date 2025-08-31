Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству
"Ведомости": Кириенко будет курировать управление президента по стратпартнерству
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на сессии "Сила в людях" форума "Малая родина - сила России"
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на сессии "Сила в людях" форума "Малая родина - сила России". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Начальник управления пока не определен, рассказал Песков.
"Продолжается совершенствование работы администрации президента", – отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента России. В соответствии с документом, президент образовал управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, а также упразднил два управления - по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами.
