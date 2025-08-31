https://ria.ru/20250831/khischenie-2038605865.html

Экс-директор театра сатиры мог похищать бюджетные деньги

Экс-директор театра сатиры мог похищать бюджетные деньги - РИА Новости, 31.08.2025

Экс-директор театра сатиры мог похищать бюджетные деньги

Экс-директор Московского академического театра сатиры в Москве Мамедали Гусейн оглы Агаев, будучи должностным лицом, мог согласовывать и подписывать документы... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T03:54:00+03:00

2025-08-31T03:54:00+03:00

2025-08-31T03:54:00+03:00

происшествия

россия

москва

ирина волк

мамедали гусейн оглы агаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038406425_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_47495c78e72ee69a6bffd78064d7db11.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-директор Московского академического театра сатиры в Москве Мамедали Гусейн оглы Агаев, будучи должностным лицом, мог согласовывать и подписывать документы без реальных проверок, и таким образом похищать бюджетные деньги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Агаев, будучи должностным лицом - директором театра, - мог согласовывать и подписывать фиктивные договоры без реальных проверок", - рассказали агентству в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что схема хищения, в которой обвиняется Агаев, распространена. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.

https://ria.ru/20250517/khischenie-2017549952.html

https://ria.ru/20250709/moskva-2028217760.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, ирина волк, мамедали гусейн оглы агаев