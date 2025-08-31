https://ria.ru/20250831/khischenie-2038605865.html
Экс-директор театра сатиры мог похищать бюджетные деньги
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-директор Московского академического театра сатиры в Москве Мамедали Гусейн оглы Агаев, будучи должностным лицом, мог согласовывать и подписывать документы без реальных проверок, и таким образом похищать бюджетные деньги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Агаев, будучи должностным лицом - директором театра, - мог согласовывать и подписывать фиктивные договоры без реальных проверок", - рассказали агентству в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что схема хищения, в которой обвиняется Агаев, распространена. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.
