Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу" - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/khimki-2038640500.html
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу" - РИА Новости, 31.08.2025
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"
Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции "Собери ребенка в школу", она вручила канцтовары детям участников... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:12:00+03:00
2025-08-31T12:12:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038640225_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75269334d1f207dfaf1de9c16f3a24eb.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции "Собери ребенка в школу", она вручила канцтовары детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "Передала детям наших бойцов необходимые школьные принадлежности. Одна из них — Екатерина, в этом году идет в первый класс. Подарила ей рюкзак с тетрадями, ручками, карандашами, пластилином, сумкой для сменной обуви и многим другим. Пожелала детям хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях!" — отметила Землякова, ее слова приводит пресс-служба. В рамках акции детям передали канцелярские товары и тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, школьную и спортивную форму с обувью, а также учебную литературу. Помимо этого, глава городского округа встретилась и с женами участников специальной военной операции. Так, они обсудили меры поддержки для родных бойцов. Ранее Землякова вручила юным жителям Химок их первые паспорта. В церемонии, которая прошла в преддверии нового учебного года, участвовали девять горожан.
https://ria.ru/20250829/konferentsiya-2038315824.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038640225_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_17a63ebb8ce2576ca8458baa6f775de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), образование - общество
Химки (городской округ в Московской области), Образование - Общество
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"

Глава Химок стала участницей акции "Собери ребенка в школу"

© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/TelegramГлава Химок Елена Землякова приняла участие во Всероссийской акции "Собери ребенка в школу"
Глава Химок Елена Землякова приняла участие во Всероссийской акции Собери ребенка в школу - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/Telegram
Глава Химок Елена Землякова приняла участие во Всероссийской акции "Собери ребенка в школу"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции "Собери ребенка в школу", она вручила канцтовары детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"Передала детям наших бойцов необходимые школьные принадлежности. Одна из них — Екатерина, в этом году идет в первый класс. Подарила ей рюкзак с тетрадями, ручками, карандашами, пластилином, сумкой для сменной обуви и многим другим. Пожелала детям хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях!" — отметила Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
В рамках акции детям передали канцелярские товары и тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, школьную и спортивную форму с обувью, а также учебную литературу.
Помимо этого, глава городского округа встретилась и с женами участников специальной военной операции. Так, они обсудили меры поддержки для родных бойцов.
Ранее Землякова вручила юным жителям Химок их первые паспорта. В церемонии, которая прошла в преддверии нового учебного года, участвовали девять горожан.
Августовская педагогическая конференция в Химках - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках
29 августа, 13:40
 
Химки (городской округ в Московской области)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала