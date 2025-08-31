https://ria.ru/20250831/khimki-2038640500.html

Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"

Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу" - РИА Новости, 31.08.2025

Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"

Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции "Собери ребенка в школу", она вручила канцтовары детям участников... РИА Новости, 31.08.2025

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции "Собери ребенка в школу", она вручила канцтовары детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "Передала детям наших бойцов необходимые школьные принадлежности. Одна из них — Екатерина, в этом году идет в первый класс. Подарила ей рюкзак с тетрадями, ручками, карандашами, пластилином, сумкой для сменной обуви и многим другим. Пожелала детям хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях!" — отметила Землякова, ее слова приводит пресс-служба. В рамках акции детям передали канцелярские товары и тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, школьную и спортивную форму с обувью, а также учебную литературу. Помимо этого, глава городского округа встретилась и с женами участников специальной военной операции. Так, они обсудили меры поддержки для родных бойцов. Ранее Землякова вручила юным жителям Химок их первые паспорта. В церемонии, которая прошла в преддверии нового учебного года, участвовали девять горожан.

химки (городской округ в московской области)

