Рейтинг@Mail.ru
Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 31.08.2025 (обновлено: 01:22 01.09.2025)
https://ria.ru/20250831/izrail-2038719796.html
Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ
Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир хочет поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, пишет газета Israel... РИА Новости, 01.09.2025
2025-08-31T23:42:00+03:00
2025-09-01T01:22:00+03:00
в мире
израиль
грета тунберг
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034561447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413259cdbd584788fa87ae5426b06da1.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир хочет поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, пишет газета Israel Hayom. "(Премьер-министру Израиля Биньямину. — Прим. ред.) Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов", — утверждается в статье.По информации источников издания, Бен-Гвир также предлагает конфисковать суда, на которых "Флотилия свободы" будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским силовикам.В начале августа Тунберг пообещала предпринять новую попытку прорвать блокаду палестинского анклава с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании.
https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034561447_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74613cd1966543d1bb3cbce2bb8daa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, грета тунберг, флотилия свободы
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Флотилия Свободы
Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ

Israel Hayom: Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму для террористов

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир хочет поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, пишет газета Israel Hayom.
«
"(Премьер-министру Израиля Биньямину. — Прим. ред.) Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов", — утверждается в статье.
По информации источников издания, Бен-Гвир также предлагает конфисковать суда, на которых "Флотилия свободы" будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским силовикам.
В начале августа Тунберг пообещала предпринять новую попытку прорвать блокаду палестинского анклава с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании.
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
10 июня, 16:20
 
В миреИзраильГрета ТунбергФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала