Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму, пишут СМИ

2025-08-31T23:42:00+03:00

в мире

израиль

грета тунберг

флотилия свободы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир хочет поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, пишет газета Israel Hayom. "(Премьер-министру Израиля Биньямину. — Прим. ред.) Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов", — утверждается в статье.По информации источников издания, Бен-Гвир также предлагает конфисковать суда, на которых "Флотилия свободы" будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским силовикам.В начале августа Тунберг пообещала предпринять новую попытку прорвать блокаду палестинского анклава с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании.

израиль

