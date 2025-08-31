https://ria.ru/20250831/izrail-2038654520.html

Нетаньяху подтвердил попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе

Нетаньяху подтвердил попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе - РИА Новости, 31.08.2025

Нетаньяху подтвердил попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе

31.08.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, и выразил надежду, чтобы она оказалось успешной. "В ходе совместной операции Служба общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ атаковали представителя ХАМАС ... Абу Убейду. Мы до сих пор не знаем окончательного результата, и я надеюсь, что его больше нет с нами. Я обращаю внимание, что со стороны ХАМАС нет никого, кто мог бы разъяснить этот вопрос", - заявил премьер на открытии заседания правительства. В субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю ХАМАС в районе города Газа на севере анклава.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По информации палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

израиль

2025

Новости

