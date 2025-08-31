Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии принял требования протестующих
13:34 31.08.2025 (обновлено: 14:26 31.08.2025)
Президент Индонезии принял требования протестующих
в мире
индонезия
джакарта
прабово субианто
ДЖАКАРТА, 31 авг — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране.В воскресение он собрал председателей партий для совместного заявления."В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления", — сказал Субианто, его выступление транслировал президентский дворец.Также он ввел мораторий на зарубежные командировки членов парламента.Протесты в Индонезии
Протесты у здания парламента Индонезии
Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, после чего гнев демонстрантов переключился на полицию.
в мире, индонезия, джакарта, прабово субианто
В мире, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 31 авг — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране.
В воскресение он собрал председателей партий для совместного заявления.
"В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления", — сказал Субианто, его выступление транслировал президентский дворец.
Также он ввел мораторий на зарубежные командировки членов парламента.
Последствия протестов в Джакарте
Последствия протестов в Джакарте

Протесты в Индонезии

  • Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные акции. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента.
  • Поводом к ним послужило решение правительства утвердить ежемесячное пособие на жилье в размере 50 миллионов рупий (три тысячи долларов) для каждого депутата. По словам критиков, эта выплата не соответствовала трудностям, с которыми сталкивается большинство индонезийцев.
Массовые беспорядки в Джакарте, Индонезия
Массовые беспорядки в Джакарте, Индонезия
  • Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, — тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
  • В ночь на пятницу участники акций подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.
  • В субботу в городе частично не работал общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками столицу патрулирует военная техника.
  • В ночь на воскресенье толпа протестующих заняла пространство вокруг главного управления полиции и парламента страны.
