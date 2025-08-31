Президент Индонезии принял требования протестующих
Президент Индонезии прислушался к протестующим, отменив надбавки парламентариям
© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 31 авг — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране.
В воскресение он собрал председателей партий для совместного заявления.
"В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления", — сказал Субианто, его выступление транслировал президентский дворец.
Также он ввел мораторий на зарубежные командировки членов парламента.
Последствия протестов в Джакарте
Протесты в Индонезии
- Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные акции. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента.
- Поводом к ним послужило решение правительства утвердить ежемесячное пособие на жилье в размере 50 миллионов рупий (три тысячи долларов) для каждого депутата. По словам критиков, эта выплата не соответствовала трудностям, с которыми сталкивается большинство индонезийцев.
© AP Photo / Tatan SyuflanaМассовые беспорядки в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Tatan Syuflana
Массовые беспорядки в Джакарте, Индонезия
- Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, — тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
- В ночь на пятницу участники акций подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.
- В субботу в городе частично не работал общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками столицу патрулирует военная техника.
- В ночь на воскресенье толпа протестующих заняла пространство вокруг главного управления полиции и парламента страны.
