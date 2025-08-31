https://ria.ru/20250831/indoneziya-2038650105.html

Президент Индонезии принял требования протестующих

Президент Индонезии принял требования протестующих - РИА Новости, 31.08.2025

Президент Индонезии принял требования протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране.

ДЖАКАРТА, 31 авг — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране.В воскресение он собрал председателей партий для совместного заявления."В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления", — сказал Субианто, его выступление транслировал президентский дворец.Также он ввел мораторий на зарубежные командировки членов парламента.Протесты в Индонезии

Протесты у здания парламента Индонезии Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, после чего гнев демонстрантов переключился на полицию. 2025-08-31T13:34 true PT0M31S

