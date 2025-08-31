Рейтинг@Mail.ru
Запад может стоять за беспорядками в Индонезии, считает источник - РИА Новости, 31.08.2025
23:39 31.08.2025
Запад может стоять за беспорядками в Индонезии, считает источник
в мире
индонезия
джакарта
прабово субианто
ДЖАКАРТА, 31 авг – РИА Новости. Недавние беспорядки в Индонезии могут быть организованы Западом, заявил РИА Новости основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Шахрул Хайдар Камал. "Индонезийский народ конституционно имеет право на выражение своего мнения. Однако мирные демонстрации - это одно, а буйные беспорядки с порчей общественной инфраструктуры - это совсем другое. Люди, которые этим занимаются, точно не нацелены на благополучие Индонезии. Они хотят нанести городу, стране как можно больше ущерба", - отметил Камал. По его словам, народ Индонезии все еще поддерживает президента и надеется на скорейшее улучшение ситуации в стране, в том числе и через открытый диалог правительства с населением. "Да, можно допустить, что в беспорядках замешана так называемая группа-провокатор. Это могут быть и зарубежные акторы, которым невыгодно благополучие Индонезии, которым нужно поставить нам в неудобное положение, чтобы затем "заломить" более выгодную цену. Такое уже у нас случалось. Учитывая то, что нашему лидеру пришлось отменить свой визит в Китай из-за протестов, можно даже предположить, что "ветер дует" с Запада", - добавил собеседник агентства. Однако, по его словам, нельзя исключать и влияния местных "группировок анархистов, желающих краха текущей администрации". Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.
ДЖАКАРТА, 31 авг – РИА Новости. Недавние беспорядки в Индонезии могут быть организованы Западом, заявил РИА Новости основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Шахрул Хайдар Камал.
"Индонезийский народ конституционно имеет право на выражение своего мнения. Однако мирные демонстрации - это одно, а буйные беспорядки с порчей общественной инфраструктуры - это совсем другое. Люди, которые этим занимаются, точно не нацелены на благополучие Индонезии. Они хотят нанести городу, стране как можно больше ущерба", - отметил Камал.
Президент Индонезии принял требования протестующих
Президент Индонезии принял требования протестующих
Вчера, 13:34
По его словам, народ Индонезии все еще поддерживает президента и надеется на скорейшее улучшение ситуации в стране, в том числе и через открытый диалог правительства с населением.
"Да, можно допустить, что в беспорядках замешана так называемая группа-провокатор. Это могут быть и зарубежные акторы, которым невыгодно благополучие Индонезии, которым нужно поставить нам в неудобное положение, чтобы затем "заломить" более выгодную цену. Такое уже у нас случалось. Учитывая то, что нашему лидеру пришлось отменить свой визит в Китай из-за протестов, можно даже предположить, что "ветер дует" с Запада", - добавил собеседник агентства.
Однако, по его словам, нельзя исключать и влияния местных "группировок анархистов, желающих краха текущей администрации".
Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
30 августа, 13:10
 
В миреИндонезияДжакартаПрабово Субианто
 
 
