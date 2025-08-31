https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html

Межгосударственные отношения России и Индии

Межгосударственные отношения России и Индии - РИА Новости, 31.08.2025

Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних... РИА Новости, 31.08.2025

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов. Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. 6 декабря 2021 года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где прошел ежегодный российско-индийский саммит. Консультации начались в расширенном составе с участием членов делегаций, затем Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжили переговоры в формате "один на один". По итогам саммита было принято Совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", подписан пакет документов.Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.7 сентября 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с видеоприветствием к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. 16 сентября 2022 года президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита ШОС. 8-9 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом. 8 июля президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в неформальной обстановке. 9 июля прошли официальные переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.В рамках официального визита Нарендры Моди в Россию состоялась церемония вручения премьер-министру Индии ордена Святого апостола Андрея Первозванного.Владимир Путин и Нарендра Моди также посетили павильон "Атом" на ВДНХ.По итогам визита премьер-министра Индии было принято Совместное заявление лидеров Российской Федерации и Республики Индии о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", подписан ряд двусторонних документов. 22-24 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в работе XVI саммита БРИКС, который проходил в Казани. "На полях" саммита главы государств провели двустороннюю встречу. 12 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с советником премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. С российской стороны в переговорах принял участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. 10 декабря 2024 года Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который находился в России с рабочим визитом. На встрече также присутствовал министр обороны Андрей Белоусов. 7 августа 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков. 21 августа 2025 года Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара. С российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.25 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар провели рабочую встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 2025 году очередные встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран прошли 20 февраля "на полях" Совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Йоханнесбурге (ЮАР), 6 июля "на полях" XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 15 июля "на полях" заседания СМИД ШОС в Тяньцзине (КНР).21 августа 2025 года в рамках визита министра иностранных дел Субраманияма Джайшанкара в Россию Сергей Лавров провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Индии. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ноябре 2024 года посетил Индию с рабочим визитом. В рамка визита состоялась встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также первый вице-премьер и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встретились с представителями бизнеса России и Индии в рамках форума, прошедшего в преддверии очередного заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, в ходе своего визита в Индию Мантуров встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.2-4 февраля 2025 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин находился с официальным визитом в Индии, в ходе которого состоялись встречи с президентом республики Дроупади Мурму и председателем совета штатов парламента, вице-президентом республики Джагдипом Дханкхаром. Также спикер Госдумы посетил обе палаты парламента Индии. Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в 20 августа 2025 года в Москве.Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является российско-индийский стратегический экономический диалог.Состоялись три раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией: в Санкт-Петербурге – в 2018 году, в Нью-Дели – в 2019 году, в видеоформате – в 2021 году.В настоящее время идет подготовка к подписанию Программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Документ включает 10 приоритетных разделов, от торговли и промышленной кооперации до энергетики и туризма. Программа-2030 определит долгосрочные приоритеты российско-индийского сотрудничества и создаст условия для запуска совместных проектов и реализации инициатив в ключевых секторах экономики. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос почти в семь раз. Индия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, а Россия занимает второе место по объему импортируемой продукции в Индию.В 2024 году взаимный товарооборот России и Индии достиг рекордного объема. Российские компании поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя 2023 года на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов. Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии. В структуре российского экспорта в Индию преобладают энергоносители, минеральные удобрения, продукция металлургии, лесной и химической промышленности, энергетическое оборудование, драгоценные камни и металлы, продовольственные товары.Основу индийского экспорта составляет продукция химической промышленности и лекарственные средства, товары легкой промышленности, машины, оборудование и комплектующие, электроника, сельскохозяйственные товары. В 2024 году экспорт российской продукции АПК в Индию вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 3,4 миллиона тонн. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, Россия готова наращивать экспорт в Индию растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, пшеницы и зернобобовых культур и, кроме того, заинтересована в импорте индийской сельхозпродукции, в том числе фруктов и овощей. Российские компании в 2024 году поставили в Индию 4,6 миллиона тонн удобрений. Хотя объем поставок снизился на 15% год к году, российские поставщики смогли не только стать основным источником удобрений для индийского рынка, но и нарастить свою долю на нем – до 24,45% с 24,28% годом ранее. Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок № 1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок № 2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно блоков № 3 и 4. В июне 2017 года "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди АЭС "Куданкулам" – энергоблоков № 5 и 6. В июле 2017 года были подписаны контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди станции. В июне 2021 года "Росатом" начал сооружение блока № 5, в декабре того же года – блока № 6. В июле 2024 года "Росатом" приступил к реализации контракта на поставку ядерного топлива для энергоблоков № 3 и 4 АЭС "Куданкулам". В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Россия также предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации – вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Имеются перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Москва и Нью-Дели уже сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. В настоящее время ведется строительство энергоблоков № 1 и 2. В декабре 2024 года на блоке № 1 АЭС "Руппур" завершились строительно-монтажные работы. Соглашение заключено на десять лет. Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения. В сентябре 2019 года "на полях" Восточного экономического форума индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк".В сентябре 2021 года сообщалось, что Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в проект "Арктик СПГ 2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%. Компания "Роснефть" в августе 2017 года закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (в июне 2018 года переименована в Nayara Energy Limited). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии.Россия – крупнейший поставщик нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее. В рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта – индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) – созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.Помимо традиционных сфер кооперации, ведется углубленная работа по новым направлениям таким, как квантовые вычисления, биотехнологии и арктические исследования.Сотрудничество с Индией является одним из приоритетов международной деятельности министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. За последние пять лет торговля Дальнего Востока с Индией выросла в два раза.В 2024 году была принята Программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2024-2029 годы. 27 февраля 2025 года в городе Мумбаи Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Торгово-промышленная палата Индии (IMC) заключили соглашение, направленное на укрепление инвестиционных и торговых связей между российскими Дальним Востоком и Арктикой и Индией. Важным драйвером для развития торгово-экономических отношений является индустриальное партнерство. В активной стадии реализации совместные проекты в области химической промышленности, металлургии, железнодорожного машиностроения, электронной промышленности, горнорудной отрасли, в том числе в рамках программы "Делай в Индии".Среди проектов кооперации – создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы "Делай в Индии". В 2026 году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного российским "Трансмашхолдингом" в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam специально для железных дорог Индии.По широкому спектру направлений осуществляется взаимодействие российских и индийских IT-компаний, включая телекоммуникации, кибербезопасность, технологии "умного города" и искусственного интеллекта.Между Россией и Индией активно развивается инвестиционное сотрудничество. За последние более чем 20 лет объем накопленных прямых инвестиций из России в Индию превысил один триллион долларов. В 2024 году индийские компании вложили в российскую экономику более 760 миллионов долларов. Российский бизнес, в свою очередь, инвестировал в Индию более 200 миллионов долларов. Обсуждается создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).12 ноября 2024 года в Нью-Дели состоялось открытие Российского делового центра – совместного представительства Делового совета по сотрудничеству с Индией и корпорации "Синергия". Многофункциональная площадка станет выставочным пространством для российских производителей, в рамках которого у них будет возможность продемонстрировать свою продукцию, а также получить всестороннюю поддержку по продвижению товаров на индийском рынке.По словам первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, в настоящее время Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на национальные валюты. Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. В январе 2023 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооруженных сил республики. В производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии. Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". В настоящее время в Индии эксплуатируются три дивизиона С-400, два должны быть поставлены в ближайшие несколько лет. Россия завершит поставку Индии ракетных комплексов С-400 в 2026 году. По данным индийских СМИ, Индия также проявила интерес к закупкам систем ЗРК С-500. В ноябре 2018 года стало известно, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В апреле 2024 года СМИ сообщили, что индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии.В марте 2025 года "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил. Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью одна тысяча лошадиных сил (сейчас 780 лошадиных сил) для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30%, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе "Делай в Индии". По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, за последние 20 лет, с 2005 по 2025 год, компания подписала контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов. В настоящее время Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в сфере военно-технического сотрудничества для всех видов вооружений, по некоторым из них работа уже началась. Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии. 10 декабря 2024 года в Москве под председательством министров обороны России и Индии Андрея Белоусова и Раджнатха Сингха состоялось 21-е заседание комиссии. На регулярной основе проводятся совместные российско-индийские учения "Индра". Российские корабли посещают с деловыми визитами индийские порты.Расширяется кооперация по таким направлениям, как спутниковая навигация, космические науки, пилотируемые программы, развитие ракетных технологий. Перспективными направлениями сотрудничества являются судостроение, машиностроение и авиастроительная отрасль. 9 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония передачи фрегата "Тушил" – четвертого корабля проекта 11356, который построил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) для ВМС Индии. Первые три корабля были переданы заказчику в 2012-2013 годах. Осенью 2018 года Россия и Индия подписали пакет контрактов на поставку еще четырех фрегатов проекта 11356. Еще два корабля в рамках соглашения о передаче технологий построит индийская верфь Goa Shipyard Limited (GSL). Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Как заявил посол России в Индии Денис Алипов, это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами. ООО "Коммерческий Индо Банк" – единственный индийский банк, работающий в Российской Федерации. С 2010 года в Нью-Дели работает филиал Сбербанка, в 2023 году банк открыл второй офис в городе Мумбаи. Россия и Индия обсуждают возможность использования на территории двух стран карт платежных систем "Мир" и RuPay, содействие в переговорах оказывают дипломатические и коммерческие представительства. Еще одно традиционное направление российско-индийских отношений – гуманитарное сотрудничество. Наблюдается положительная динамика взаимодействия в сфере образования. Индия традиционно входит в число лидеров по количеству обучающихся иностранных студентов в России. По словам замглавы Минобрнауки России Константина Могилевского, за последние пять лет численность индийских студентов увеличилась вдвое.Между Россией и Индией заключено более 870 межвузовских соглашений в области академических обменов, разработки совместных образовательных программ и проведения научных исследований.С 2024 году в Индии реализуется международный гуманитарный проект министерства просвещения России – "Российский учитель за рубежом", в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы на русском языке в зарубежных школах. Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии. До пандемии коронавируса Индию активно посещали российские туристы. По данным Росстата, в 2017 году страну посетило 219 тысяч россиян, в 2018 году – 197 тысяч, в 2019 году – 189 тысяч. В ноябре 2021 года Индия возобновила прием туристов. По итогам 2022 года Индию посетило 50 тысяч российских туристов. В 2023 году Индию с туристическими целями посетили 92 тысячи россиян, а в 2024 году, по данным Росстата, – 83 тысячи человек.По итогам 2024 года количество поездок индийских туристов в Россию выросло на 27% в сравнении с 2023 годом. В связи с растущей популярностью оформления электронной визы индийскими гражданами, продлен срок ее действия до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

