"Мы выжили": Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией
23:05 31.08.2025
"Мы выжили": Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решились посетить границу с Белоруссией, невзирая на предупреждения службы безопасности, сообщает радиостанция RMF 24, ссылаясь на слова самого Туска.По данным источника, политики провели встречу в Подляском воеводстве, прямо на границе между Польшей и Белоруссией. Во время встречи Туск и фон дер Ляйен подчеркнули "нерушимую солидарность" Польши и Европейского Союза в вопросах безопасности. Кроме того, польский премьер настаивал на необходимости укрепления границы с использованием европейских финансов.Во время совместного обращения к СМИ Туск признался, что перед визитом им советовали изменить место проведения или вовсе отменить поездку, так как неподалеку были замечены белорусские военные с оружием., однако глава Еврокомиссии отвергла предупреждения."Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость &lt;…&gt; И мы выжили", — подчеркнул премьер—министр.В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решились посетить границу с Белоруссией, невзирая на предупреждения службы безопасности, сообщает радиостанция RMF 24, ссылаясь на слова самого Туска.
По данным источника, политики провели встречу в Подляском воеводстве, прямо на границе между Польшей и Белоруссией. Во время встречи Туск и фон дер Ляйен подчеркнули "нерушимую солидарность" Польши и Европейского Союза в вопросах безопасности. Кроме того, польский премьер настаивал на необходимости укрепления границы с использованием европейских финансов.
Во время совместного обращения к СМИ Туск признался, что перед визитом им советовали изменить место проведения или вовсе отменить поездку, так как неподалеку были замечены белорусские военные с оружием., однако глава Еврокомиссии отвергла предупреждения.
"Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость <…> И мы выжили", — подчеркнул премьер—министр.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
