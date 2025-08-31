https://ria.ru/20250831/germanija-2038598853.html
В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест
В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест - РИА Новости, 31.08.2025
В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест
Более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест в немецком городе Франкфурт-на-Майне, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест в немецком городе Франкфурт-на-Майне, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на местных правоохранителей. "Десять тысяч пропалестинских активистов проходят маршем по Франкфурту в рамках демонстрации United 4 Gaza", - говорится в публикации издания. Отмечается, что изначально было заявлено участие пять тысяч человек, однако полиция сообщает, что на протесте было более десяти тысяч участников. По словам организаторов, это "крупнейшая демонстрация в поддержку Палестины" в городе с момента начала войны в секторе Газа. Участники акции выкрикивали запрещенные в Германии лозунги и сравнивали войну в секторе Газа с Холокостом, акцию несколько раз останавливали правоохранители.
