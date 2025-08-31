https://ria.ru/20250831/gaza-2038600085.html

Активисты из стран Персидского залива присоединятся к прорыву блокады Газы

Активисты из стран Персидского залива присоединятся к прорыву блокады Газы - РИА Новости, 31.08.2025

Активисты из стран Персидского залива присоединятся к прорыву блокады Газы

Судно с активистами, журналистами и врачами из стран Персидского залива, в том числе Катара и Саудовской Аравии, 31 августа присоединится к глобальной "Флотилии РИА Новости, 31.08.2025

ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Судно с активистами, журналистами и врачами из стран Персидского залива, в том числе Катара и Саудовской Аравии, 31 августа присоединится к глобальной "Флотилии свободы" по прорыву блокады палестинского сектора Газа, сообщила катарское издание Doha News. По информации издания, получившее название "Судно стойкости стран Персидского залива", выйдет из Испании 31 августа, чтобы бросить вызов израильской блокаде сектора Газа. Четвёртого сентября к нему присоединятся другие суда из портов Средиземного моря, которые соберутся в определённом месте, прежде чем всем вместе направиться в сторону Газы. "Эта инициатива — голос мировой совести, мирный, но твердый призыв к соблюдению человеческого достоинства и норм международного права, а также демонстрация того, что мир не забыл о Газе. Жители Газы подвергаются жестокому геноциду, который происходит на фоне явного молчания международного сообщества и попустительства, особенно со стороны западных держав", — заявил Doha News представитель судна на условиях анонимности. Всего в этой акции собираются принять участие журналисты, активисты и медики из более чем 44 стран. Несмотря на то, что суда будут перевозить ограниченный груз с гуманитарной помощью, представитель судна с активистами из стран Персидского залива сказал, что символическая ценность миссии значительно превышает ценность её груза. "Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. Однако новая миссия выделяется своим масштабом и международным охватом. По данным ее организаторов, более 26 тысяч человек зарегистрировались для участия, что стало рекордным числом за всю историю подобных инициатив.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

