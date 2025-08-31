https://ria.ru/20250831/efimov-2038715457.html

Ефимов: более 20 новостроек на северо-западе Москвы заселили по реновации

Ефимов: более 20 новостроек на северо-западе Москвы заселили по реновации - РИА Новости, 31.08.2025

Ефимов: более 20 новостроек на северо-западе Москвы заселили по реновации

Более 20 многоквартирных домов передали под заселение в шести районах Северо-Западного административного округа Москвы с начала действия программы реновации,... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T22:45:00+03:00

2025-08-31T22:45:00+03:00

2025-08-31T22:45:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 20 многоквартирных домов передали под заселение в шести районах Северо-Западного административного округа Москвы с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Замглавы города уточнил, что всего на северо-западе Москвы в программу реновации внесены 432 старых дома, а ключи от новых квартир получат свыше 86 тысяч москвичей."Переселение жителей в новые дома, возведенные по программе реновации, началось в Северо-Западном административном округе в 2021 году. Тогда под заселение передали новостройку в Митине на улице Парковой, 33. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 21. Общая площадь квартир превышает 350 тысяч квадратных метров. Сейчас в них переехали или находятся в процессе переселения более 12,8 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что введенные многоэтажки с более чем шестью тысячами квартир с готовой улучшенной отделкой находятся в шести районах Северо-Западного административного округа. Как было отмечено, шесть жилых комплексов построили в районе Хорошево-Мневники, по четыре многоквартирных дома – в Северном и Южном Тушине и в Щукине, еще две новостройки передали под заселение в Покровском-Стрешневе. Прилегающие к домам территории комплексно благоустроены, вблизи оборудованы зоны для активного отдыха и занятий спортом.Чтобы облегчить для москвичей переселение, в новых жилых комплексах работают центры информирования, где участники программы могут оформить документы и задать волнующие их вопросы. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева заметила, что в районе Хорошево-Мневники новые квартиры получили свыше 2,9 тысячи москвичей, еще около 2,6 тысячи горожан оформили документы на современное жилье в районе Северное Тушино и более 2 тысяч – в районе Покровское-Стрешнево.В сообщении добавляется, что участники программы реновации получают равнозначные квартиры с чистовой отделкой, а ЖК, о которых идет речь, возводятся по принципам безбарьерной среды, когда в подъездах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне.Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении москвичей в рамках реновации в новостройку в районе Люблино. Здесь по программе запланирован переезд в новые квартиры 30 тысяч москвичей из 152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах суммарно насчитывается 600 квартир с готовой улучшенной отделкой.

https://ria.ru/20250831/efimov-2038647755.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)