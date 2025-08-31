Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: спортучреждения Москвы получили свыше 40 новых зданий с 2020 года
14:20 31.08.2025
Ефимов: спортучреждения Москвы получили свыше 40 новых зданий с 2020 года
Город передал московским спортивным учреждениям с 2020 года свыше 40 новых зданий, или около 267 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Город передал московским спортивным учреждениям с 2020 года свыше 40 новых зданий, или около 267 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По словам замглавы города, спортивные организации 11 административных округов Москвы получили новые площади, которые могут эффективно использовать для тренировок и соревнований."Доступная спортивная инфраструктура делает жизнь горожан комфортнее и помогает решать задачи по развитию как массового, так и профессионального спорта. С 2020 года столица передала в оперативное управление городским учреждениям 42 новых объекта недвижимости. Их общая площадь составляет почти 267 тысяч квадратных метров. Здания построили за счет средств столичной адресной инвестиционной программы и частных инвестиций", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в 2025 году город передал столичным спортучреждениям четыре новых здания на севере, северо-востоке и востоке Москвы и в Зеленограде суммарной площадью свыше 25,7 тысячи квадратных метров. При этом более 10 тысяч квадратных метров недвижимости получил Московский государственный университет спорта и туризма: в Головинском районе вузу предоставили два отреконструированных корпуса.В сообщении уточняется, что жители северо-востока Москвы, кроме того, получили от города спорткомплекс "Стальной", где предусмотрены все возможности для занятий фитнесом и гимнастикой, есть 50-метровый бассейн. В районе Гольяново заработал физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", включающий в себя специализированные площадки как для водных дисциплин, так и для групповых занятий. А в столичном районе Крюково открылись новый ФОК с бассейном и трехэтажный спорткомплекс "Горизонт".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как москвичи меняют спортивную жизнь города. Так, в районе Чертаново Центральное был полностью отремонтирован исторический кордодром, многофункциональный спортивный кластер появился в районе Северное Бутово, в Западном округе в детском парке "Фили", кроме прочего, обновили футбольное поле и установили спортивные тренажеры, а в Гагаринском районе вторую жизнь подарили стадиону "Пионер". Были и другие знаковые проекты.
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Город передал московским спортивным учреждениям с 2020 года свыше 40 новых зданий, или около 267 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам замглавы города, спортивные организации 11 административных округов Москвы получили новые площади, которые могут эффективно использовать для тренировок и соревнований.
"Доступная спортивная инфраструктура делает жизнь горожан комфортнее и помогает решать задачи по развитию как массового, так и профессионального спорта. С 2020 года столица передала в оперативное управление городским учреждениям 42 новых объекта недвижимости. Их общая площадь составляет почти 267 тысяч квадратных метров. Здания построили за счет средств столичной адресной инвестиционной программы и частных инвестиций", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в 2025 году город передал столичным спортучреждениям четыре новых здания на севере, северо-востоке и востоке Москвы и в Зеленограде суммарной площадью свыше 25,7 тысячи квадратных метров. При этом более 10 тысяч квадратных метров недвижимости получил Московский государственный университет спорта и туризма: в Головинском районе вузу предоставили два отреконструированных корпуса.
В сообщении уточняется, что жители северо-востока Москвы, кроме того, получили от города спорткомплекс "Стальной", где предусмотрены все возможности для занятий фитнесом и гимнастикой, есть 50-метровый бассейн. В районе Гольяново заработал физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", включающий в себя специализированные площадки как для водных дисциплин, так и для групповых занятий. А в столичном районе Крюково открылись новый ФОК с бассейном и трехэтажный спорткомплекс "Горизонт".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как москвичи меняют спортивную жизнь города. Так, в районе Чертаново Центральное был полностью отремонтирован исторический кордодром, многофункциональный спортивный кластер появился в районе Северное Бутово, в Западном округе в детском парке "Фили", кроме прочего, обновили футбольное поле и установили спортивные тренажеры, а в Гагаринском районе вторую жизнь подарили стадиону "Пионер". Были и другие знаковые проекты.
