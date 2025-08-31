Ефимов: с начала года в Москве приступили к реализации 25 проектов КРТ

Рейтинг@Mail.ru
12:12 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/efimov-2038388313.html
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года началась реализация 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в их рамках реорганизуют 119 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что в общей сложности на этих площадках возведут 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,3 миллиона "квадратов" жилья по реновации."Кроме того, возведут более 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения – образовательные комплексы, спортивные сооружения, медицинский центр, подстанцию скорой помощи, детскую школу искусств, гостиницы, здания для размещения организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие востребованные объекты. Реализация 25 проектов КРТ позволит создать в городе 16,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, 25 проектов КРТ затрагивают территории в Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах. В лидерах – юг Москвы, где с начала года началась застройка пяти неэффективно используемых территорий суммарной площадью почти 20 гектаров с общим градпотенциалом почти 410 тысяч квадратных метров, включая 340 тысяч "квадратов" жилья по реновации.Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о редевелопменте двух участков в районе Филевский Парк в рамках программы КРТ.
© Комплекс градостроительной политики и строительства МоскваЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXV Международном жилищном конгрессе в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXV Международном жилищном конгрессе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москва
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года началась реализация 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в их рамках реорганизуют 119 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в общей сложности на этих площадках возведут 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,3 миллиона "квадратов" жилья по реновации.
"Кроме того, возведут более 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения – образовательные комплексы, спортивные сооружения, медицинский центр, подстанцию скорой помощи, детскую школу искусств, гостиницы, здания для размещения организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие востребованные объекты. Реализация 25 проектов КРТ позволит создать в городе 16,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, 25 проектов КРТ затрагивают территории в Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах. В лидерах – юг Москвы, где с начала года началась застройка пяти неэффективно используемых территорий суммарной площадью почти 20 гектаров с общим градпотенциалом почти 410 тысяч квадратных метров, включая 340 тысяч "квадратов" жилья по реновации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о редевелопменте двух участков в районе Филевский Парк в рамках программы КРТ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
