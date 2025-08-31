Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, один человек погиб - РИА Новости, 31.08.2025
12:51 31.08.2025 (обновлено: 13:12 31.08.2025)
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, один человек погиб
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, один человек погиб
НОВОСИБИРСК, 31 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии с выездом на встречную полосу движения в Бердске Новосибирской области, один погиб, сообщает Госавтоинспекция региона. "На территории города Бердска, водитель-женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Искитим в сторону города Новосибирск… выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Honda, под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении. В результате лобового столкновения пострадали водители транспортных средств, и пятеро пассажиров автомобиля Honda, все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Позже в автоинспекции уточнили, что от полученных травм женщина - пассажир автомобиля Honda 1982 года рождения скончалась в больнице. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура города Бердска организовала проверку по факту ДТП.
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, один человек погиб

ДТП в Бердске Новосибирской области
ДТП в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : mvd_54/Telegram
ДТП в Бердске Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 31 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии с выездом на встречную полосу движения в Бердске Новосибирской области, один погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.
"На территории города Бердска, водитель-женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Искитим в сторону города Новосибирск… выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Honda, под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате лобового столкновения пострадали водители транспортных средств, и пятеро пассажиров автомобиля Honda, все пострадавшие были экстренно госпитализированы.
Позже в автоинспекции уточнили, что от полученных травм женщина - пассажир автомобиля Honda 1982 года рождения скончалась в больнице.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура города Бердска организовала проверку по факту ДТП.
