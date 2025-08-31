В Омской области столкнулись две легковушки, погибла женщина
В Омской области в ДТП с двумя машинами погибла женщина, три человека пострадали
ДТП в районе 5 километра подъездной дороги к деревне Подгородка в Омском районе
ОМСК, 31 авг - РИА Новости. Женщина погибла и ещё три человека пострадали во время столкновения Nissan и "Нивы" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла днем 30 августа в Омском районе Омской области. 44-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу в районе 5-го километра подъездной дороги к деревне Подгородка. Иномарка столкнулась с "Нивой", которой управлял 47-летний мужчина.
"В результате ДТП пассажирка иномарки - женщина, личность которой сейчас устанавливается, скончалась на месте происшествия, оба водителя и пассажир "Нивы" - 17-летний подросток, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Проверка случившегося продолжается, выясняются обстоятельства.
