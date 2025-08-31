Рейтинг@Mail.ru
В Омской области столкнулись две легковушки, погибла женщина
08:47 31.08.2025 (обновлено: 09:16 31.08.2025)
В Омской области столкнулись две легковушки, погибла женщина
происшествия
омская область
омский район
ОМСК, 31 авг - РИА Новости. Женщина погибла и ещё три человека пострадали во время столкновения Nissan и "Нивы" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла днем 30 августа в Омском районе Омской области. 44-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу в районе 5-го километра подъездной дороги к деревне Подгородка. Иномарка столкнулась с "Нивой", которой управлял 47-летний мужчина. "В результате ДТП пассажирка иномарки - женщина, личность которой сейчас устанавливается, скончалась на месте происшествия, оба водителя и пассажир "Нивы" - 17-летний подросток, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе. Проверка случившегося продолжается, выясняются обстоятельства.
омская область
омский район
происшествия, омская область, омский район
Происшествия, Омская область, Омский район
В Омской области столкнулись две легковушки, погибла женщина

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП в районе 5 километра подъездной дороги к деревне Подгородка в Омском районе
ОМСК, 31 авг - РИА Новости. Женщина погибла и ещё три человека пострадали во время столкновения Nissan и "Нивы" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла днем 30 августа в Омском районе Омской области. 44-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу в районе 5-го километра подъездной дороги к деревне Подгородка. Иномарка столкнулась с "Нивой", которой управлял 47-летний мужчина.
"В результате ДТП пассажирка иномарки - женщина, личность которой сейчас устанавливается, скончалась на месте происшествия, оба водителя и пассажир "Нивы" - 17-летний подросток, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Проверка случившегося продолжается, выясняются обстоятельства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа, 14:35
 
Происшествия
 
 
