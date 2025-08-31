https://ria.ru/20250831/dnepropetrovsk-2038627383.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:46:00+03:00
2025-08-31T09:46:00+03:00
2025-08-31T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины