Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 31.08.2025

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T20:31:00+03:00

2025-08-31T20:31:00+03:00

2025-08-31T20:32:00+03:00

россия

вьетнам

справки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143493/28/1434932857_0:300:1200:975_1920x0_80_0_0_1cfc2b31b749c725e96be5215387538b.jpg

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года. В 2012 году уровень дипломатических отношений России с Вьетнамом был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства. Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие – Договор об основах дружественных отношений (1994) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001). Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое шесть раз посетил президент России (Владимир Путин – в 2001, 2006, 2013, 2017, и 2024; Дмитрий Медведев – в 2010 году). 28 июня – 1 июля 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. 6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика. В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего Россию с рабочим визитом. Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 17 октября 2023 года состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (КНР).19-20 июня 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. 20 июня состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом с участием официальных делегаций. В рамках государственного визита был принят и подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, принято Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Состоялись отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. В Большом оперном театре Ханоя прошла встреча Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама с выпускниками советских и российских вузов. По окончании мероприятия лидеры послушали концертную программу. Затем состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама в честь президента России. Глава Российского государства также принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина.24 октября 2024 года "на полях" саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Российский президент заявил о поддержке стремления Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС.14-15 января 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершил свой первый визит в СРВ в качестве председателя правительства России. В Ханое прошли его встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом страны Лыонг Кыонгом, состоялись переговоры с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем, а также обмен мнениями с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Фам Минь Тинь и Михаил Мишустин встретились с представителями ведущих компаний двух стран. По итогам визита они подписали Совместное коммюнике. Был также подписан ряд других документов. 8-11 мая 2025 года генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам находился в России с официальным визитом в связи с участием в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также присутствовал на праздничном концерте для глав иностранных делегаций. 9 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам принял участие в официальной церемонии встречи глав делегаций, посетил парад Победы на Красной площади. По брусчатке Красной площади вместе с российскими военнослужащими прошли воинские подразделения разных стран, в том числе 68 курсантов Первого армейского офицерского училища Вьетнама. В этот же день генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам провел встречи с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. 10 мая Владимир Путин провел переговоры в Кремле с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. В этот же день То Лам провел встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где провел встречу с вьетнамскими и российскими студентами. То Лама встретили Вячеслав Володин и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В присутствии высоких гостей и студентов прошла торжественная церемония вручения То Ламу диплома почетного профессора президентской академии. Также генсек ЦК Компартии Вьетнама провел встречу с председателем партии "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым. В рамках визита То Лам возложил цветы к статуе президента Хо Ши Мина на площади Хо Ши Мина и к памятной стеле генерального секретаря партии Ле Зуана на площади Ле Зуана в Москве. 11 мая То Лам принял участие в открытии завода вьетнамской компании ООО "ТиЭйч Милк индустри" по переработке молока в Калужской области в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, где присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В этот же день генсек ЦК Компартии Вьетнама встретился с помощником президента России, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым и председателем ЦК Компартии России Геннадием Зюгановым. Также То Лам провел встречу с российскими деятелями, учеными и специалистами, которые оказывали поддержку Вьетнаму. Во встрече приняли участие члены Общества российско-вьетнамской дружбы, Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, преподаватели и студенты российских вузов. Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.1-4 апреля 2025 года состоялся официальный визит в Россию вице-премьера правительства, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона. 2 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Буй Тхань Шоном. 3 апреля состоялись встречи заместителя премьер-министра Буй Тхань Шона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. 6 июля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем "на полях" XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.8-10 сентября 2024 года председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман посетил с официальным визитом Россию. 9 сентября состоялись двусторонние встречи Чан Тхань Мана с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 10 сентября председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также принял участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В тот же день Чан Тхань Ман встретился с руководителями думских фракций "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым и КПРФ Геннадием Зюгановым.6 апреля 2025 года Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном "на полях" проходившей в Ташкенте (Узбекистан) 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.13 августа 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2024". 10 сентября 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Беседа состоялась "на полях" заседания высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге.15 мая 2025 года начальник Управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников провел встречу по вопросам противодействия коррупции с заместителем председателя комиссии партийного контроля Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгием Фу Кыонгом в Администрации президента РФ.22 августа 2025 года сопредседатель Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству – заместитель председателя правительства России Дмитрия Чернышенко провел встречу с заместителем председателя правительства Вьетнама Чан Хонг Ха в Координационном центре правительства России в режиме видео-конференц-связи. Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Во многом его развитие стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Он стал первым государством, с которым ЕАЭС подписал этот документ в 2015 году. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года. По данным Евразийской экономической комиссии, за время действия соглашения товарооборот между Россией и Вьетнамом заметно вырос – в 1,3 раза. По данным ФТС России, в 2023 году взаимный товарооборот составил около пяти миллиардов долларов (+8,3%), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов (-16%), вьетнамский импорт – 3,9 миллиарда долларов (+18%). В 2024 году взаимный товарооборот увеличился более чем на 20% и составил 5,95 миллиарда долларов. По данным заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, по итогам 2024 года российская сторона нарастили экспорт во Вьетнам на 53%, импорт из Вьетнама вырос на 11%. Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот достиг 4,59 миллиарда долларов: экспорт Вьетнама в Россию составил 2,34 миллиарда, а импорт из России – 2,25 миллиарда. Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы. В части сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года почти в три раза увеличились поставки пшеницы во Вьетнам, более чем в два раза нарастились поставки кукурузы. Во Вьетнаме сохраняется стабильный спрос на российскую мясную продукцию. Импортируются электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция. Доля промышленных товаров составляет около 70% товарооборота. В январе 2025 года был подписан комплексный план по развитию российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Он включает конкретные шаги по увеличению числа совместных проектов и базовые решения по поддержке взаимных контактов в 13 ключевых отраслях экономики. План должен способствовать цели утроения взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов к 2030 году.Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная российско-вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 25-е заседание межправкомиссии прошло 11 сентября 2024 года.В 2019 году был создан Российско-вьетнамский деловой совет.Его очередное заседание прошло 27 марта 2024. По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама на октябрь 2024 года, в России реализуется 16 проектов с общим объемом вьетнамских инвестиций 1,6 миллиарда долларов. Это 7,3% от общего объема зарубежных инвестиций Ханоя (РФ – четвертая в перечне из 91 страны). Вьетнамские вложения сосредоточены в таких секторах, как разведка и добыча нефти и газа (50%), промышленность (33%) и недвижимость (14%). Россия реализует во Вьетнаме больше проектов – 194 на сумму 989 миллионов долларов. Это добывающий сектор (53%), гостиничный бизнес и сфера общественного питания (20%). Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории РФ и Вьетнама.С 1981 года работает СП "Вьетсовпетро" (49% – "Зарубежнефть", 51% – "Петровьетнам"). С 2008 года добычу углеводородов в Ненецком автономном округе ведет СК "Русвьетпетро" (51% – "Зарубежнефть" и 49% – "Петровьетнам"). Общий объем добычи – свыше 30 миллионов тонн нефти.В мае 2025 года президент России Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров сообщил, что компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью одна тысяча мегаватт.В 2006 году в Ханое был создан Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Его учредители – Банк ВТБ (ПАО) и Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Они владеют равными долями (по 50%) уставного капитала. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир". Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. В настоящее время на территории Вьетнама действует дистрибьютор автомобилей "Камаз" – компания New Atlantic International Trading. Также с целью развития продаж на рынке Вьетнама действует дочерняя компания KAMAZ TRADE Company Limited в городе Хошимин. С 1979 года, с момента начала экспорт "Камазов" во Вьетнам, на местный рынок было поставлено более 30 тысяч автомобилей этой марки. В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз". В марте 2025 года генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что "Камаз" намерен расширить свое присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". С 2018 года во вьетнамском Дананге функционирует такое предприятие, часть продукции которого экспортируется в соседние страны. Россия традиционно вносит большой вклад в развитие гидроэнергетического потенциала Вьетнама. Компания "Русгидро" заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках. Основные объекты вьетнамских инвестиций в России (всего – 17 проектов общей стоимостью около 2,8 миллиарда долларов) – совместное предприятие ООО "СК "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе, Многофункциональный культурно-деловой центр "Ханой – Москва", а также агропромышленные комплексы концерна "Ти-Эйч Тру-Милк" в Московской и Калужской областях.Компания "Тиэйч Рус Приморский", резидент территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский", создает животноводческий комплекс с общим поголовьем 10 тысяч голов рогатого скота молочных пород в Яковлевском муниципальном районе Приморского края. Ввести в работу животноводческий комплекс и молокозавод планируется в 2029 году. В создание животноводческого комплекса, а также молокозавода мощностью переработки 60 тысяч тонн молока в год резидент по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики России вкладывает более 20 миллиардов рублей, создает при этом свыше 360 рабочих мест. Инвестором проекта выступает TH Group – один из крупнейших аграрных холдингов во Вьетнаме. Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в центре постоянно работают 26 российских специалистов. В январе 2025 года в Ханое было подписано соглашение о передаче центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских научных исследований в акватории Вьетнама. 11 мая 2025 года во Владивостоке состоялась торжественная церемония передачи научно-исследовательского судна "Профессор Гагаринский" центру. Уже 12 мая российские ученые вместе с вьетнамским экипажем отправились в первый совместный рейс, в ходе которого были проведены морские исследования по пути следования из Владивостока в Хайфон. Развивается сотрудничество в атомной энергетике. В 2011 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" на 2,4 ГВт. В 2016 году проект был приостановлен. В ноябре 2024 года власти Вьетнама решили возобновить работы по строительству АЭС с намерением завершить их к 2030 году. Госкорпорация "Росатом" будет готова подключиться к строительству АЭС "Ниньтхуан-1". В провинции Донгань началось строительство исследовательского центра ядерной науки. В последние годы в России подготовлены около 300 специалистов из Вьетнама в этой области. Налаживается сотрудничество в сфере фармакологии. В январе 2025 года российская фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" открыла представительство во Вьетнаме. В этой связи лекарства курганского фармзавода "Синтез" будут поставляться во Вьетнам. В мае 2025 года РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама договорились о создании инвестплатформы в здравоохранении. Также был подписан меморандум о взаимопонимании в области биомедицины. Россия и Вьетнам реализуют также ряд совместных инфраструктурных проектов. Функционирует морской транспортный коридор Владивосток – Хошимин, по которому идут регулярные контейнерные грузовые перевозки. В порту Хошимин действует логистический хаб, консолидирующий грузы из Таиланда, Малайзии и других государств Юго-Восточной Азии для их дальнейшей отправки в Россию. Развивается военное сотрудничество. Вьетнам остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. РФ поставляет для перевооружения вьетнамской армии многофункциональные истребители Су-30МК2, Су-27СК, ракеты, подводные лодки типа "Варшавянка" и др. В академии Генштаба обучаются вьетнамские специалисты военного дела, корабли Тихоокеанского флота заходят в Камрань и Дананг на швартовку и отдых, проводятся совместные маневры. Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в авиационной сфере, судостроении, усилении своих военно-морских сил. 16 января 2025 года в Москве прошло 4-е заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны. Стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год. Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. В настоящее время в вузах РФ учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ. Россия выделяет Вьетнаму одну из самых крупных квот на обучение иностранных граждан – тысячу мест в год. Для увеличения количества студентов по востребованным инженерным специальностям в 2023 году был создан Российско-вьетнамский консорциум технических университетов. Прорабатывается вопрос создания общеобразовательной школы на 900 учащихся с обучением на русском языке на базе бывшего Многоотраслевого технического центра в Ханое. Планируется, что ее деятельность будет проводиться по совместной интегрированной программе с углубленным изучением физико-математических и химико-биологических предметов, а также усиленной подготовкой к конкурсам и олимпиадам. По результатам обучения будут выдаваться аттестаты российского и вьетнамского образцов. В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). В 2024 году обучение на базе института прошли больше 1,2 тысячи человек, для 35 вьетнамских русистов проведен очный курс повышения квалификации. В соответствии с подписанным в мае 2025 года на базе ХФИРЯП вскоре откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии. С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.В соответствии с договоренностями на высшем уровне 2026 год будет объявлен перекрестным Годом науки и образования России и Вьетнама. Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. Большим успехом пользуются национальные недели кино, выставки картин и фотографий, выступления творческих коллективов.15 января 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе визита в Ханой провела встречу с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунгом. Была подписана Программа сотрудничества между министерствами на 2025-2027 годы. Вьетнам – традиционно популярное направление для пляжного отдыха в России, особенно в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году россияне совершили 125 тысяч поездок во Вьетнам. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос почти на 85%. По данным министерства туризма Вьетнама, россияне совершили 232,3 тысячи визитов в эту страну. С января по июнь 2025 года – почти 260 тысяч, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.По прогнозам, к концу этого года этот показатель достигнет 450 тысяч. Росту турпотока способствует и безвизовый въезд во Вьетнам на 45 дней. Действие безвизового режима для туристов из 12 стран, в том числе России, завершился в марте 2025 года, однако власти страны объявили о продлении меры на три года, до марта 2028 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

вьетнам

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

