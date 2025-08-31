Рейтинг@Mail.ru
В Алешках рассказали о состоянии депутата, пострадавшего от атаки дрона ВСУ
31.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 31.08.2025
В Алешках рассказали о состоянии депутата, пострадавшего от атаки дрона ВСУ
В Алешках рассказали о состоянии депутата, пострадавшего от атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 31.08.2025
В Алешках рассказали о состоянии депутата, пострадавшего от атаки дрона ВСУ
Депутату совета Алешкинского муниципального округ Алексею Зоголю, пострадавшему от атаки дрона ВСУ, извлекли осколки, он продолжит лечение дома, сообщил глава... РИА Новости, 31.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутату совета Алешкинского муниципального округ Алексею Зоголю, пострадавшему от атаки дрона ВСУ, извлекли осколки, он продолжит лечение дома, сообщил глава округа Руслан Хоменко. Ранее Хоменко сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал машину Зоголя, депутат выжил и госпитализирован. "В Скадовской ЦРБ его обследовали, извлекли осколки, обработали раны. Чувствует себя стабильно, поэтому от госпитализации отказался, лечение продолжит на дому", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. Глава округа назвал Зоголя сильным и смелым человеком.
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутату совета Алешкинского муниципального округ Алексею Зоголю, пострадавшему от атаки дрона ВСУ, извлекли осколки, он продолжит лечение дома, сообщил глава округа Руслан Хоменко.
Ранее Хоменко сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал машину Зоголя, депутат выжил и госпитализирован.
"В Скадовской ЦРБ его обследовали, извлекли осколки, обработали раны. Чувствует себя стабильно, поэтому от госпитализации отказался, лечение продолжит на дому", - написал Хоменко в своем Telegram-канале.
Глава округа назвал Зоголя сильным и смелым человеком.
