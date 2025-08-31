https://ria.ru/20250831/cgtwjgthfwbz-2038613611.html

Украинские штурмовики попали под удар в лесу на сумском направлении

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Районы восстановления боеспособности и доукомплектования штурмовиков ВСУ на сумском направлении попали под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Поражены районы восстановления боеспособности и доукомплектования 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесных массивах", - сказал собеседник агентства.

