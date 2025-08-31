Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:25 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/burya-2038683356.html
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури - РИА Новости, 31.08.2025
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури
Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:25:00+03:00
2025-08-31T17:25:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038620011_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_020608651b676d0d5d4ad3c58b578f49.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В первом случае облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю. "Исходя из расчета движения произошедшего выброса плазмы сформирован геомагнитный прогноз на 1-2 сентября (понедельник-вторник). Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и как минимум часть среды", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что пик геомагнитных возмущений наступит около полудня во вторник. В этот момент геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что будет соответствовать магнитным бурям категории G3. "Согласно шкале космической погоды NOAA. бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов", - рассказали учёные. При этом новой информации о предстоящих возмущениях и бурях, скорее всего, не будет до момента прихода выброса к Земле. Сейчас облако плазмы находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов, и появится в зоне наблюдения только примерно за час до удара по Земле, объяснили в лаборатории.
https://ria.ru/20250830/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250827/ugrozy-2037922906.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Магнитные бури ожидаются на Земле 2 сентября
Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток. Учёные предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учётом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
2025-08-31T17:25
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038620011_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bac8658fb84065d53c57e874658d1fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури

ИКИ РАН: магнитная буря после вспышки на Соллнце достигнет пика днём 2 сентября

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В первом случае облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
30 августа, 12:25
"Исходя из расчета движения произошедшего выброса плазмы сформирован геомагнитный прогноз на 1-2 сентября (понедельник-вторник). Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и как минимум часть среды", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что пик геомагнитных возмущений наступит около полудня во вторник. В этот момент геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что будет соответствовать магнитным бурям категории G3.
"Согласно шкале космической погоды NOAA. бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов", - рассказали учёные.
При этом новой информации о предстоящих возмущениях и бурях, скорее всего, не будет до момента прихода выброса к Земле. Сейчас облако плазмы находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов, и появится в зоне наблюдения только примерно за час до удара по Земле, объяснили в лаборатории.
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах
27 августа, 19:10
 
НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала