https://ria.ru/20250831/burya-2038683356.html
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури - РИА Новости, 31.08.2025
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури
Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:25:00+03:00
2025-08-31T17:25:00+03:00
2025-08-31T17:25:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038620011_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_020608651b676d0d5d4ad3c58b578f49.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В первом случае облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю. "Исходя из расчета движения произошедшего выброса плазмы сформирован геомагнитный прогноз на 1-2 сентября (понедельник-вторник). Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и как минимум часть среды", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что пик геомагнитных возмущений наступит около полудня во вторник. В этот момент геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что будет соответствовать магнитным бурям категории G3. "Согласно шкале космической погоды NOAA. бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов", - рассказали учёные. При этом новой информации о предстоящих возмущениях и бурях, скорее всего, не будет до момента прихода выброса к Земле. Сейчас облако плазмы находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов, и появится в зоне наблюдения только примерно за час до удара по Земле, объяснили в лаборатории.
https://ria.ru/20250830/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250827/ugrozy-2037922906.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038620011_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bac8658fb84065d53c57e874658d1fa4.jpg
Магнитные бури ожидаются на Земле 2 сентября
Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток.
Учёные предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учётом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
2025-08-31T17:25
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури
ИКИ РАН: магнитная буря после вспышки на Соллнце достигнет пика днём 2 сентября
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В первом случае облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю
.
"Исходя из расчета движения произошедшего выброса плазмы сформирован геомагнитный прогноз на 1-2 сентября (понедельник-вторник). Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и как минимум часть среды", - говорится в сообщении в Telegram-канале
лаборатории.
Отмечается, что пик геомагнитных возмущений наступит около полудня во вторник. В этот момент геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что будет соответствовать магнитным бурям категории G3.
"Согласно шкале космической погоды NOAA. бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов", - рассказали учёные.
При этом новой информации о предстоящих возмущениях и бурях, скорее всего, не будет до момента прихода выброса к Земле. Сейчас облако плазмы находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов, и появится в зоне наблюдения только примерно за час до удара по Земле, объяснили в лаборатории.