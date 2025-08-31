Ученые рассказали, когда ждать пика магнитной бури

https://ria.ru/20250831/burya-2038683356.html

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от вырвавшейся недавно с Солнца плазмы продлятся на Земле 30-45 часов, в пике днём во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В первом случае облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю. "Исходя из расчета движения произошедшего выброса плазмы сформирован геомагнитный прогноз на 1-2 сентября (понедельник-вторник). Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и как минимум часть среды", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что пик геомагнитных возмущений наступит около полудня во вторник. В этот момент геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что будет соответствовать магнитным бурям категории G3. "Согласно шкале космической погоды NOAA. бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов", - рассказали учёные. При этом новой информации о предстоящих возмущениях и бурях, скорее всего, не будет до момента прихода выброса к Земле. Сейчас облако плазмы находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов, и появится в зоне наблюдения только примерно за час до удара по Земле, объяснили в лаборатории.

