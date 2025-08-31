https://ria.ru/20250831/bpl-2038595858.html

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три человека

31.08.2025

Трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ (на территории Белгородской области - ред.)", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое. Мужчину и женщину, получивших контузии и слепые осколочные ранения, бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил Гладков. Повреждены семь автомобилей и одна квартира, добавил губернатор. Еще один пострадавший, отметил Гладков, получил ранения после сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног доставлена в Шебекинскую ЦРБ, отметил глава региона. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, добавил губернатор. "Информация о последствиях уточняется", - заключил он.

