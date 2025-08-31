Рейтинг@Mail.ru
16:27 31.08.2025 (обновлено: 16:31 31.08.2025)
Болгария ничего не выиграла от вступления в ЕС, заявил депутат
ЖЕНЕВА, 31 авг - РИА Новости. Болгария не выиграла от вступления в Евросоюз, у нее появились новые обязанности, но не дополнительные права, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. "Европейский Союз не работает так, как он сказал. Они обещали правосудие для всех, единую судебную систему и защиту граждан, но это не работает. ЕС не предоставляет никакой защиты. Они говорили, что у нас должна быть рыночная экономика. Но где защита частного сектора, прав человека? В Евросоюзе у нас появились только обязанности, но никаких прав" - сказал депутат. Политик пожаловался на репрессии в отношении частного бизнеса в стране, угрозы в адрес политиков и бизнесменов. При этом, по его словам, в Брюсселе не захотели разбираться с этими вопросами. По его словам, если в момент вступления Болгарии в ЕС в 2007 году его поддерживали 95% граждан, сейчас доверие к Евросоюзу снизилось – "его поддерживают лишь порядка 20% человек". Михайлов также указал на отсутствие реакции со стороны Брюсселя на ситуацию с выборами в парламент Болгарии осенью 2024 года. Так, в марте после акций протеста с требованием аннулировать выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии, конституционный суд страны признал недействительными результаты парламентских выборов в Народное собрание 51-го созыва, проведенных в стране 27 октября. После пересчёта голосов оппозиционная партия "Величие" попала в парламент с 10 депутатами. "Мы хотим официальной реакции Брюсселя – такой же, как была в отношении выборов в Румынии. Почему (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен говорит о нарушениях в Румынии, но нет реакции в отношении Болгарии?" - отметил политик. ПУТЬ В ЕВРОСОЮЗ Болгария вступила в Евросоюз 1 января 2007 года. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года. Как сообщало Болгарское национальное радио (БНР), в конце мая тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты, лева. Жители Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывала радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева. Акции протеста также прошли в Пловдиве, Ямболе и Враце. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
ЖЕНЕВА, 31 авг - РИА Новости. Болгария не выиграла от вступления в Евросоюз, у нее появились новые обязанности, но не дополнительные права, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Европейский Союз не работает так, как он сказал. Они обещали правосудие для всех, единую судебную систему и защиту граждан, но это не работает. ЕС не предоставляет никакой защиты. Они говорили, что у нас должна быть рыночная экономика. Но где защита частного сектора, прав человека? В Евросоюзе у нас появились только обязанности, но никаких прав" - сказал депутат.
Политик пожаловался на репрессии в отношении частного бизнеса в стране, угрозы в адрес политиков и бизнесменов. При этом, по его словам, в Брюсселе не захотели разбираться с этими вопросами.
По его словам, если в момент вступления Болгарии в ЕС в 2007 году его поддерживали 95% граждан, сейчас доверие к Евросоюзу снизилось – "его поддерживают лишь порядка 20% человек".
Михайлов также указал на отсутствие реакции со стороны Брюсселя на ситуацию с выборами в парламент Болгарии осенью 2024 года.
Так, в марте после акций протеста с требованием аннулировать выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии, конституционный суд страны признал недействительными результаты парламентских выборов в Народное собрание 51-го созыва, проведенных в стране 27 октября. После пересчёта голосов оппозиционная партия "Величие" попала в парламент с 10 депутатами.
"Мы хотим официальной реакции Брюсселя – такой же, как была в отношении выборов в Румынии. Почему (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен говорит о нарушениях в Румынии, но нет реакции в отношении Болгарии?" - отметил политик.
ПУТЬ В ЕВРОСОЮЗ
Болгария вступила в Евросоюз 1 января 2007 года.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
Как сообщало Болгарское национальное радио (БНР), в конце мая тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты, лева. Жители Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывала радиостанция.
В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева. Акции протеста также прошли в Пловдиве, Ямболе и Враце.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
