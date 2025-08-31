Рейтинг@Mail.ru
Главу ЕК в Болгарии встретят протестом
03:29 31.08.2025
Главу ЕК в Болгарии встретят протестом
ЖЕНЕВА, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Болгарии, куда она отправится в рамках визита в государства-члены Евросоюза, граничащие с Россией, столкнется с массовым протестом против строительства дополнительных заводов по производству боеприпасов, рассказал РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. По данным Европейской комиссии, фон дер Ляйен прибудет в Софию, чтобы встретиться с премьером Болгарии Росеном Желязковым во второй половине дня, а затем посетит государственный оборонный завод в Сопоте - крупнейший в стране завод по производству вооружений. "В воскресенье в Сопоте планируется масштабный протест против приезда Урсулы фон дер Ляйен, но его не покажут по телевизору. Когда нужно организовать протест против России, власти раздают людям деньги, чтобы они туда пришли, и это показывают по всем телеканалам. Митинги против ЕС или в поддержку России организуют сами люди, но об этом не пишут ни в каких СМИ", - сказал агентству депутат. По словам Михайлова, жителей даже пытались дезинформировать о времени прибытия главы ЕК в Сопот, чтобы они не смогли ее дождаться и разошлись. Лидер партии "Величие" отметил, что также будет обсуждаться вопрос о строительстве нового завода, который будет производить беспилотники, и жители Сопота крайне отрицательно восприняли намерение дополнительно разместить в их городе крупное военное производство. "Для того чтобы освободить место под строительство этих трех заводов, были уничтожены целые фермы. Вместо них ЕС строит у нас заводы войны", - подчеркнул собеседник агентства. Болгарское национальное радио (БНР) в понедельник сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Болгарии как минимум два военных завода. Первый из них будет предназначен для производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, вторым станет предприятие по производству пороха на территории Вазовского машиностроительного завода в Сопоте, которое, по данным болгарского экс-премьера и лидера правящей партии ГЕРБ Бойко Борисова, должно стать крупнейшим в Европе.
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов
27 августа, 17:13
 
