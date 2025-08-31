В Болгарии предрекли революцию из-за насаждения проевропейского курса
Депутат болгарского парламента Михайлов призвал наладить связи с Россией
ЖЕНЕВА, 31 авг - РИА Новости. Болгария сделает дипломатическую ошибку, если не наладит отношения с Россией, а насаждение проевропейского курса вызовет "революцию" в республике, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Русские - это братский народ. Мы благодарны им, что они дали нам атомную энергетику и другие технологии. Россия - крупная держава, как Китай или США. С дипломатической точки зрения дико выступать против нее. Не наладить связи с Россией будет большой дипломатической ошибкой", - сказал агентству депутат.
По словам Михайлова, большинство населения Болгарии выступает за хорошие отношения с РФ.
"Люди потеряли доверие к Евросоюзу. На данный момент его поддерживают лишь порядка 20% населения. Если проевропейский курс продолжится, то в стране будет революция. За 18 лет членства в Евросоюзе в стране выросла преступность. Не хватает базовой инфраструктуры, включая водопроводную воду", - добавил собеседник агентства.
В августе 2024 года народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в республике остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению государства в еврозону.
Болгарское национальное радио (БНР) 31 мая сообщило, что тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева. Жители Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро отрицательно скажется на экономической ситуации в государстве, а также считают лев одним из символов независимости республики, отметила радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города: бульвар имени Христо Ботева. Акции протеста также прошли в Пловдиве, Ямболе и Враце.
В начале августа посол России в Софии Элеонора Митрофанова рассказала в интервью РИА Новости, что Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины. Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА, в политическом плане - бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада.