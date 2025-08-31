https://ria.ru/20250831/bezopasnost-2038613888.html
ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область
ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область - РИА Новости, 31.08.2025
ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область
ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T06:41:00+03:00
2025-08-31T06:41:00+03:00
2025-08-31T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
волгоград
артем кореняко
андрей бочаров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", — говорится в публикации.Как отметил губернатор Андрей Бочаров, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. При этом удалось оперативно потушить локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах при падении обломков БПЛА.Глава региона уточнил, что на дорогу на улице Смирнова в Средней Ахтубе упал беспилотник, там работают саперы.Ранее утром официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу местного аэропорта.
https://ria.ru/20250831/volgograd-2038613979.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волгоградская область, волгоград, артем кореняко, андрей бочаров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Волгоград, Артем Кореняко, Андрей Бочаров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область
Губернатор Бочаров сообщил об атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область