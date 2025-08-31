https://ria.ru/20250831/bezopasnost-2038613888.html

ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", — говорится в публикации.Как отметил губернатор Андрей Бочаров, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. При этом удалось оперативно потушить локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах при падении обломков БПЛА.Глава региона уточнил, что на дорогу на улице Смирнова в Средней Ахтубе упал беспилотник, там работают саперы.Ранее утром официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу местного аэропорта.

