ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 31.08.2025 (обновлено: 08:58 31.08.2025)
ПВО отражает атаку БПЛА на Волгоградскую область
ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", — говорится в публикации.Как отметил губернатор Андрей Бочаров, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. При этом удалось оперативно потушить локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах при падении обломков БПЛА.Глава региона уточнил, что на дорогу на улице Смирнова в Средней Ахтубе упал беспилотник, там работают саперы.Ранее утром официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу местного аэропорта.
Губернатор Бочаров сообщил об атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", — говорится в публикации.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
06:42
Как отметил губернатор Андрей Бочаров, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. При этом удалось оперативно потушить локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах при падении обломков БПЛА.
Глава региона уточнил, что на дорогу на улице Смирнова в Средней Ахтубе упал беспилотник, там работают саперы.
Ранее утром официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу местного аэропорта.
