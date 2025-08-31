https://ria.ru/20250831/aktsiya-2038638216.html

Группе польских байкеров запретили въезд в Россию из-за акции под Тверью

Группе польских байкеров запретили въезд в Россию из-за акции под Тверью - РИА Новости, 31.08.2025

Группе польских байкеров запретили въезд в Россию из-за акции под Тверью

31.08.2025

РЯЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости. Группе польских байкеров, устроившей акцию у мемориала в Тверской области, запретили въезд в Россию, заявили в региональном управлении МВД."В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса "Медное" под Тверью. Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши. В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по части второй статьи 18.8 КоАП", — говорится в его Telegram-канале.Задержанным запретили приезжать в страну в течение пяти лет.Как сообщали СМИ, накануне польские байкеры устроили церемонию с зажженными факелами у мемориала "Медное". Среди участников были члены ультранационалистической молодежной группы "Всепольская молодежь". Мотоциклисты описали свои действия как религиозную церемонию.

