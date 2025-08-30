https://ria.ru/20250830/zoloto-2038506018.html

Швейцарские производители золота отказались переносить производство в США

БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Швейцарские производители золота не собираются открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Дональда Трампа, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на собственное расследование. Издание отмечает, что ранее бывший швейцарский дипломат Томас Борер предложил перенести часть мощностей по переработке золота из Швейцарии в Америку, чтобы снизить напряжённость в торговых отношениях и сбалансировать торговый баланс. США недовольны тем, что Швейцария в последние месяцы резко нарастила поставки золота, что стало одной из причин введения Вашингтоном 39-процентных пошлин на почти все швейцарские товары. "Политики и бизнес-лидеры - от председательницы "Зелёных" Лизы Маццоне и либерала Ганса-Петера Портмана до CEO Swatch Ника Хайека - предлагали затруднить или даже ограничить экспорт золота. Обсуждался, в частности, вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Отрасль отвергла эти идеи, заявив, что подобные ограничения нанесут серьёзный ущерб индустрии с 2200 рабочими местами", - пишет газета. Теперь, по её данным, ассоциация производителей и торговцев драгоценных металлов также отвергает предложенные Борером планы переноса. По мнению объединения, идея переноса предприятий в США "имеет мало смысла", так как в мире уже существует переизбыток перерабатывающих мощностей. Кроме того, компании напоминают: маркировка Swiss made на золоте - важнейший знак качества, который может пострадать при переносе производств за границу. Тем временем экспорт золота в США продолжает расти. В июле 2025 года из Швейцарии было вывезено 54 тонны драгметалла, что в пять раз превышает показатель за тот же месяц 2024 года, на сумму почти 4,7 миллиарда франков. При этом остаётся неясным, каким образом поставки выросли, учитывая неопределённость с американскими пошлинами. В ассоциации предполагают, что риски могли взять на себя крупные банки. Отмечается, что июльские рекордные цифры удивили даже самих производителей. Президент ассоциации производителей и торговцев драгоценных металлов Кристоф Вильд заверил NZZ, что члены его ассоциации сознательно воздерживались от экспорта, учитывая неясную правовую ситуацию. "Риск того, что на золото сначала наложат 10-процентную, а затем и 39-процентную пошлину, был слишком высок", - пояснил он. Отмечается, что в августе неопределённость только возросла. "Таможенная и пограничная служба США объявила в так называемом ruling letter, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций подпадают под облагаемую пошлиной тарифную позицию. Когда эта новость вызвала беспокойство на рынках, Трамп в соцсетях сам опроверг собственное ведомство, пообещав, что золото не будет облагаться пошлиной", - пишет газета. Но швейцарских производителей это мало успокоило. "Один лишь твит не создаёт правовой определённости", - пояснил Вильд. Издание отмечает, что по некоторым оценкам, в Швейцарии перерабатывается 30–40% всего мирового золота.

