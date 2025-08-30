https://ria.ru/20250830/zemletryasenie-2038444746.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 30.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5, ощутимое в ряде населенных пунктов, зарегистрировано у восточного побережья Камчатки вечером 29 августа, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Время UTC ... 22:58:32 (10.58 субботы камчатского времени, 1.58 мск - ред.), магнитуда: 5,5", - приводят данные мониторинга ученые в Telegram-канале. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского с координатами 50.7579 северной широты и 157.3608 восточной долготы, очаг залегал на глубине 42,6 километра. Как уточнили сейсмологи, землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края интенсивностью до двух баллов, а наибольшая интенсивность была зафиксирована в поселке Паужетка - до четырех баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
