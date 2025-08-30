https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038494384.html

Швыдкой рассказал об отношении Токио к развитию культурных связей с Москвой

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Правительство Японии не помогает, но и не мешает сохранению культурных связей с Россией, что уже неплохо, Россия же открыта для любых гастролей японских артистов, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, в частности, генеральный секретарь совета безопасности Японии Масатака Окано говорил о том, что "культурные связи – это то, что надо сохранять при любых предлагаемых обстоятельствах". "Японское правительство не помогает, но и не мешает, что уже неплохо. Со своей стороны мы открыты для любых гастролей японских артистов, и в этом смысле наше правительство не только не мешает, но, напротив, помогает в проведении и самого фестиваля российской культуры. Ну и думаю, что если мы будем проводить японский фестиваль в России, то это, конечно, будет при участии государственных структур", - подчеркнул Швыдкой. Говоря о фестивале японской культуры, который может пройти весной 2026 года в Санкт-Петербурге, он пояснил, что "петербургская мэрия уже позитивно ответила на то, что они готовы поддержать такой фестиваль". "И это свидетельствует о том, что, еще раз повторю, в России культурные контакты, культурные связи с зарубежными странами – это не какая-то эксклюзивная и особая потребность. Это часть, просто такая органическая часть нашего подхода к сегодняшней геополитической ситуации", - добавил Швыдкой.

