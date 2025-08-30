https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038491184.html
Швыдкой высказался о проведении фестиваля японской культуры в России
Швыдкой высказался о проведении фестиваля японской культуры в России
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что с Японией ведется обсуждение предложения Санкт-Петербургского Дома Музыки о проведении весной следующего года Фестиваля японской культуры, однако это непросто, так как японское правительство по-прежнему сохраняет Россию в числе стран, куда не рекомендовано ездить японским гражданам. "Мы обсуждали с японцами предложение Петербургского Дома Музыки, который хочет провести весной следующего года фестиваль японской культуры в Петербурге. Разного рода предложения существуют, и я надеюсь, что для нас это важно. Есть одно обстоятельство, которое делает проведение фестиваля японской культуры в России непростым, потому что японское правительство по-прежнему сохраняет Россию в числе стран, куда не рекомендовано ездить японским гражданам", - подчеркнул Швыдкой. По его словам, подобная позиция японских властей "отражается на всем: на студенческих обменах, на академических обменах, на сотрудничестве в области культуры". "Посмотрим, что из этого получится, потому что в Японии есть артисты, которые готовы ехать в Россию, несмотря на те обстоятельства, которые существуют", - сказал Швыдкой. Он добавил, что состоялось обсуждение с Комаки Курихарой о включении в рамки Фестиваля японской культуры в Санкт-Петербурге ретроспективы фильмов с ее участием. "Возможно, она даже даст один или два спектакля. У нее сейчас в репертуаре есть "Анна Каренина", и сейчас она выпустила моноспектакль по дневникам Эдит Пиаф. Я думаю, что с одним из этих спектаклей она может появиться в России. Я уверен, что у нее до сих пор большой круг поклонников в нашей стране, поэтому это может быть интересно", - заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
россия, япония, санкт-петербург, михаил швыдкой, эдит пиаф
Культура, Россия, Япония, Санкт-Петербург, Михаил Швыдкой, Эдит Пиаф
