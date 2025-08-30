Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:29 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038489087.html
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией - РИА Новости, 30.08.2025
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:29:00+03:00
2025-08-30T12:29:00+03:00
культура
япония
россия
михаил швыдкой
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018338223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34eee86cf943a9380fd9a3df0193318e.jpg
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно отличается от европейский стран в вопросе культурных связей с РФ. "Мы видим, как на тех артистов, которые хотят ехать в Россию, такое давление оказывается в европейских странах безусловно, но и не только. Но в случае с Японией эта ситуация несколько иная", - отметил он. Швыдкой напомнил, что в это же время последние три года в Японии продолжали проводиться Фестивали российской культуры. "Это, конечно, выгодно отличает Японию от других стран", - добавил он. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдут около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля Мосфильма, мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов. Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html
https://ria.ru/20250423/yaponiya-2012931572.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018338223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fea3a1c21d678547366a3f2f1d6ef9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, михаил швыдкой, синдзо абэ
Культура, Япония, Россия, Михаил Швыдкой, Синдзо Абэ
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией

Швыдкой: Япония выгодно отличается от других стран в вопросе культурных связей

© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно отличается от европейский стран в вопросе культурных связей с РФ.
"Мы видим, как на тех артистов, которые хотят ехать в Россию, такое давление оказывается в европейских странах безусловно, но и не только. Но в случае с Японией эта ситуация несколько иная", - отметил он.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов
23 апреля, 05:32
Швыдкой напомнил, что в это же время последние три года в Японии продолжали проводиться Фестивали российской культуры.
"Это, конечно, выгодно отличает Японию от других стран", - добавил он.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.
В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдут около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля Мосфильма, мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов.
Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
Открытие Фестиваля российской культуры в Японии-2025 в Токио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Японцы восторженно встретили молодых музыкантов из Петербурга
23 апреля, 12:42
 
КультураЯпонияРоссияМихаил ШвыдкойСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала