https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038489087.html

Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией

Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией - РИА Новости, 30.08.2025

Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:29:00+03:00

2025-08-30T12:29:00+03:00

2025-08-30T12:29:00+03:00

культура

япония

россия

михаил швыдкой

синдзо абэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018338223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34eee86cf943a9380fd9a3df0193318e.jpg

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно отличается от европейский стран в вопросе культурных связей с РФ. "Мы видим, как на тех артистов, которые хотят ехать в Россию, такое давление оказывается в европейских странах безусловно, но и не только. Но в случае с Японией эта ситуация несколько иная", - отметил он. Швыдкой напомнил, что в это же время последние три года в Японии продолжали проводиться Фестивали российской культуры. "Это, конечно, выгодно отличает Японию от других стран", - добавил он. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдут около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля Мосфильма, мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов. Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html

https://ria.ru/20250423/yaponiya-2012931572.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, россия, михаил швыдкой, синдзо абэ