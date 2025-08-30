https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038489087.html
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией - РИА Новости, 30.08.2025
Швыдкой оценил ситуацию с культурными связями между Россией и Японией
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно... РИА Новости, 30.08.2025
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что Япония выгодно отличается от европейский стран в вопросе культурных связей с РФ. "Мы видим, как на тех артистов, которые хотят ехать в Россию, такое давление оказывается в европейских странах безусловно, но и не только. Но в случае с Японией эта ситуация несколько иная", - отметил он. Швыдкой напомнил, что в это же время последние три года в Японии продолжали проводиться Фестивали российской культуры. "Это, конечно, выгодно отличает Японию от других стран", - добавил он. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдут около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля Мосфильма, мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов. Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
япония
россия
